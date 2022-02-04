بحث تطوير خدمات مستفيدي "تراحم نجران".. وتكريم "آل شرمه" للدعم

في اجتماعها الدوري المنعقد بمقر الغرفة التجارية.. "تعزيز المبادرات"

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران، اجتماعها الدوري، وذلك في مقر الغرفة التجارية بنجران.



وناقش الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر القرني، الخطط والأهداف المستقبلية التي ستنفذها اللجنة من خلال تعزيز المبادرات وتطوير البرامج التي تدعم وتساند المستفيدين وتعود عليهم بالفائدة.



وكرم "القرني"، رئيس مجلس إدارة ⁧غرفة نجران⁩ محيميد بن صالح آل شرمه، نظير مساهماته الدائمة ودعمه المستمر لأعمال اللجنة، وحرصه على تفعيل دورها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع.