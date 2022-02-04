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بحث تطوير خدمات مستفيدي "تراحم نجران".. وتكريم "آل شرمه" للدعم

في اجتماعها الدوري المنعقد بمقر الغرفة التجارية.. "تعزيز المبادرات"

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران، اجتماعها الدوري، وذلك في مقر الغرفة التجارية بنجران.

وناقش الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر القرني، الخطط والأهداف المستقبلية التي ستنفذها اللجنة من خلال تعزيز المبادرات وتطوير البرامج التي تدعم وتساند المستفيدين وتعود عليهم بالفائدة.

وكرم "القرني"، رئيس مجلس إدارة ⁧غرفة نجران⁩ محيميد بن صالح آل شرمه، نظير مساهماته الدائمة ودعمه المستمر لأعمال اللجنة، وحرصه على تفعيل دورها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع.

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بحث تطوير خدمات مستفيدي "تراحم نجران".. وتكريم "آل شرمه" للدعم
سبق

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران، اجتماعها الدوري، وذلك في مقر الغرفة التجارية بنجران.

وناقش الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر القرني، الخطط والأهداف المستقبلية التي ستنفذها اللجنة من خلال تعزيز المبادرات وتطوير البرامج التي تدعم وتساند المستفيدين وتعود عليهم بالفائدة.

وكرم "القرني"، رئيس مجلس إدارة ⁧غرفة نجران⁩ محيميد بن صالح آل شرمه، نظير مساهماته الدائمة ودعمه المستمر لأعمال اللجنة، وحرصه على تفعيل دورها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
04:28 PM

بحث تطوير خدمات مستفيدي "تراحم نجران".. وتكريم "آل شرمه" للدعم

في اجتماعها الدوري المنعقد بمقر الغرفة التجارية.. "تعزيز المبادرات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران، اجتماعها الدوري، وذلك في مقر الغرفة التجارية بنجران.

وناقش الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" صقر القرني، الخطط والأهداف المستقبلية التي ستنفذها اللجنة من خلال تعزيز المبادرات وتطوير البرامج التي تدعم وتساند المستفيدين وتعود عليهم بالفائدة.

وكرم "القرني"، رئيس مجلس إدارة ⁧غرفة نجران⁩ محيميد بن صالح آل شرمه، نظير مساهماته الدائمة ودعمه المستمر لأعمال اللجنة، وحرصه على تفعيل دورها لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,540
142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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