النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا

بعد 186 مليون إصابة ووفاة أكثر من 4 ملايين

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وقال موقع "روسيا اليوم": إنه بحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

*وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.

*تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

*في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.

*وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458، وإجمالي إصابات 2.567.821.

*وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.

*وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.

*وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.

*وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127756، وإجمالي إصابات 4.268.491.

*وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.

*تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.

الرئيسية/ محطات

اعلان
قائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وقال موقع "روسيا اليوم": إنه بحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

*وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.

*تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

*في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.

*وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458، وإجمالي إصابات 2.567.821.

*وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.

*وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.

*وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.

*وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127756، وإجمالي إصابات 4.268.491.

*وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.

*تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
11:02 AM

قائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا

بعد 186 مليون إصابة ووفاة أكثر من 4 ملايين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,209

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وقال موقع "روسيا اليوم": إنه بحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

*وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.

*تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

*في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.

*وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458، وإجمالي إصابات 2.567.821.

*وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.

*وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.

*وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.

*وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127756، وإجمالي إصابات 4.268.491.

*وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.

*تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,694
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,738

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة