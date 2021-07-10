قائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا

بعد 186 مليون إصابة ووفاة أكثر من 4 ملايين

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وقال موقع "روسيا اليوم": إنه بحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

*وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.

*تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

*في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.

*وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458، وإجمالي إصابات 2.567.821.

*وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.

*وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.

*وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.

*وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127756، وإجمالي إصابات 4.268.491.

*وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.

*تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.