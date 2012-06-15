"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر
بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي
أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي.
وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة".
وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.
"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر
بدر الجبل
سبق
2019-06-15
أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي.
وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة".
وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
10:19 PM
"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر
بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي
أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي.
وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة".
وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.