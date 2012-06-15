وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.

وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة".

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي.

"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر بدر الجبل سبق 2019-06-15 أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي. وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة". وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 10:19 PM

"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي





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أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي.

وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة".

وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.