"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)