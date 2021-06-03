النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية

عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع واردة عبر الميناء الجاف بالرياض

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية
سبق

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:09 PM

"الضريبة والجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة ألعاب نارية

عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع واردة عبر الميناء الجاف بالرياض

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
2,812

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولة تهريب (1،191،200) حبة ألعاب نارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة