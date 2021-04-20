2300 زيارة يومية لتعليم الرياض للاطمئنان على سير الاختبارات

في إطار جهود متابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي

قام مشرفو ومشرفات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بزيارات إشرافية يومية بلغت 2337 زيارة؛ لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، إن هذه الزيارات الإشرافية تهدف لمتابعة سير العملية التعليمية خلال اختبارات الفصل الدراسي الثاني ومتابعة أعمال لجان الاختبارات واللجان التنظيمية الفنية و الإدارية والتأكد من تطبيق أنظمة الاختبارات وتثبيت الغياب ومتابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، أهمية إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الدراسي الثاني وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام "نور".