تركيا.. انتحار شاب عاطل تاركاً رسالة لـ"أردوغان" وحزبه: سأحاسبكم في الآخرة

"إحسان" في رسالته: دون شك سنسترد الأمل الذي سلبتموه مني وملايين الشباب

24 عاماً فقط عاشها الشاب التركي "إحسان" قبل أن يقرر الانتحار؛ بسبب البطالة، تاركاً خلفه رسالة ينتقد فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد نشره رسالة ينتقد خلالها الرئيس وحزبه الحاكم عبر حسابه على "تويتر" قام إحسان ب. بالقفز من نافذة الشقة التي يمكث بها بالطابق الخامس في ولاية أنطاليا ليفارق الحياة.

وبحسب "زمان" التركية، خلال الرسالة التي نشرها قبل انتحاره قام الشاب "إحسان" بتضمين حسابي "أردوغان" وحزب العدالة والتنمية في تغريدة، قائلاً فيها: "ربما لم أحظَ بحقي وشبابي في هذا العالم، لكني سأحاسب "أردوغان" و"العدالة والتنمية" على هذا في الآخرة. دون شك سنسترد الأمل الذي سلبتموه مني وملايين الشباب. وإن لم يتحقق في هذا العالم فسيتحقق في مكان آخر".

وأثناء تناولها لخبر واقعة الانتحار، ذكرت وكالة أنباء "دمير أوران" أن نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أنطاليا، توجه إلى والد الشاب الضحية، وتقدم له بالتعازي بعدما علم بالواقعة أثناء زيارته لمنزل أحد المواطنين من أصحاب الحاجة في مجمع سكني مجاور للمجمع السكني الذي شهد واقعة الانتحار.

ولم تسرد وكالة أنباء "دمير أوران" المقربة من الحكومة تفاصيل رسالة الانتحار التي تركها الشاب في خبرها بشأن الواقعة.

وأوضح نائب حزب العدالة والتنمية أنه علم بأمر الواقعة أثناء زيارته لأسرة محتاجة، متجاهلاً الرسالة التي انتقد فيها الضحية كلاً من "أردوغان" و"العدالة والتنمية".

وعبر "تويتر"، نشر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ولي آغبابا، رسالة الانتحار التي تركها خلفه الشاب وعلق عليها قائلاً: "لقد انتحر شاب عاطل عن العمل. شاب يدعى إحسان ب. في مدينة أنطاليا ويبلغ من العمر 24 عاماً كان يبحث عن فرصة عمل منذ فترة. وعندما لم يعثر على أي عمل قفز أمس من نافذة الشقة بالطابق الخامس وأنهى حياته. وفي ختام رسالته يقول إنه سيحاسب العدالة والتنمية وأردوغان. إنهم سرقوا مستقبل الشباب وسنعيده نحن".

يُذكر أن شهر أبريل الماضي شهد انتحار 129 شخصاً على الأقل، بينهم 8 أطفال، وفق بيانات جمعتها البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري جمزة تاشجيار، البرلمانية التركية قالت: "رصدنا انتحار 129 شخصاً على الأقل خلال الشهر الماضي. ونرصد خلال تقصينا لأخبار الصحافة المحلية شتى وقائع الانتحار بالاسم، ففي يناير هذا العام انتحر 94 شخصاً، وفي فبراير انتحر 99 شخصاً، وفي مارس انتحر 112 شخصاً".