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التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي " كارتيرون " بالتراضي

أعلن نادي التعاون فسخ عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قبل قليل:" بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع البيان "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، موضحة بأن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب".

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي " كارتيرون " بالتراضي
سبق

أعلن نادي التعاون فسخ عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قبل قليل:" بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع البيان "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، موضحة بأن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب".

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
10:38 PM

التعاون يعلن إنهاء علاقته بالفرنسي " كارتيرون " بالتراضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي التعاون فسخ عقد المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" قبل قليل:" بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع البيان "عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة، موضحة بأن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب".

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