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صحة جازان تقدم خدمات لقاحات كورونا للطلاب والطالبات

شرعت صحة جازان في تقديم خدمات اللقاحات ضد فيروس كورونا للمستفيدين من الطلاب والطالبات وفق الفئات العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، وذلك وفق شراكة عُقدت بين صحة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم صبيا.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تحصين الطلاب والطالبات وفق المراحل العمرية المحددة وقبل بدء العملية التعليمية وانطلاق المراحل الدراسية؛ وذلك لخلق بيئة تعليمية آمنة في مدارس التعليم العام، وتمنع من حدوث التفشي لفيروس كورونا لا سمح الله.

وتُعد هذه الإجراءات استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بما فيهم الطلاب والطالبات.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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صحة جازان تقدم خدمات لقاحات كورونا للطلاب والطالبات
سبق

شرعت صحة جازان في تقديم خدمات اللقاحات ضد فيروس كورونا للمستفيدين من الطلاب والطالبات وفق الفئات العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، وذلك وفق شراكة عُقدت بين صحة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم صبيا.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تحصين الطلاب والطالبات وفق المراحل العمرية المحددة وقبل بدء العملية التعليمية وانطلاق المراحل الدراسية؛ وذلك لخلق بيئة تعليمية آمنة في مدارس التعليم العام، وتمنع من حدوث التفشي لفيروس كورونا لا سمح الله.

وتُعد هذه الإجراءات استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بما فيهم الطلاب والطالبات.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
09:47 PM

صحة جازان تقدم خدمات لقاحات كورونا للطلاب والطالبات

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قاسم الخبراني - جازان
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شرعت صحة جازان في تقديم خدمات اللقاحات ضد فيروس كورونا للمستفيدين من الطلاب والطالبات وفق الفئات العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، وذلك وفق شراكة عُقدت بين صحة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم صبيا.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تحصين الطلاب والطالبات وفق المراحل العمرية المحددة وقبل بدء العملية التعليمية وانطلاق المراحل الدراسية؛ وذلك لخلق بيئة تعليمية آمنة في مدارس التعليم العام، وتمنع من حدوث التفشي لفيروس كورونا لا سمح الله.

وتُعد هذه الإجراءات استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة منذ بداية الجائحة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع بما فيهم الطلاب والطالبات.

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