النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود

قالت: تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة

أعلنت شركة "جوجل"، الأربعاء، عن ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وينقل موقع "نيكست ويب" أن الميزة الداعمة للبيئة على خرائط غوغل تقلل البصمة الكربونية للسائق.

ويحلل النموذج عوامل مثل: (ميل الطريق، والازدحام المروري) لعرض الطريق الأفضل في استهلاك الوقود.

ويشير الموقع إلى أن الميزة الجديدة -إضافة إلى أنها تخفض انبعاثات الكربون- يمكن أن تساعد على توفير استهلاك الوقود.

وتمكّن الميزةُ السائقَ من اختيار أسرع طريق عبر خيارات يُظهرها له التطبيق، تكشف الطرق المحتملة، وكمية البنزين الذي سيُستهلك في كل واحد منها، ويبقى للسائق الاختيار.

وتتوفر الميزة الآن في الولايات المتحدة على Android وiOS. وقالت الشركة إنها ستطرحها في أوروبا وخارجها في عام 2022.

وبحسب الموقع؛ تختبر جوجل ميزة أخرى تتعلق بإشارات المرور على الطريق؛ حيث يمكن للسائق رؤية إشارات المرور في الطريق التي يقصدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي: إن الميزة خفّضت استهلاك الوقود وأوقات التأخير بنسبة 10- 20٪ في اختبار في إسرائيل.

وتأتي التحسينات الجديدة على خرائط جوجل، في إطار سعي الشركة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين مكافحة البيئة والتقليل من الانبعاثات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود
سبق

أعلنت شركة "جوجل"، الأربعاء، عن ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وينقل موقع "نيكست ويب" أن الميزة الداعمة للبيئة على خرائط غوغل تقلل البصمة الكربونية للسائق.

ويحلل النموذج عوامل مثل: (ميل الطريق، والازدحام المروري) لعرض الطريق الأفضل في استهلاك الوقود.

ويشير الموقع إلى أن الميزة الجديدة -إضافة إلى أنها تخفض انبعاثات الكربون- يمكن أن تساعد على توفير استهلاك الوقود.

وتمكّن الميزةُ السائقَ من اختيار أسرع طريق عبر خيارات يُظهرها له التطبيق، تكشف الطرق المحتملة، وكمية البنزين الذي سيُستهلك في كل واحد منها، ويبقى للسائق الاختيار.

وتتوفر الميزة الآن في الولايات المتحدة على Android وiOS. وقالت الشركة إنها ستطرحها في أوروبا وخارجها في عام 2022.

وبحسب الموقع؛ تختبر جوجل ميزة أخرى تتعلق بإشارات المرور على الطريق؛ حيث يمكن للسائق رؤية إشارات المرور في الطريق التي يقصدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي: إن الميزة خفّضت استهلاك الوقود وأوقات التأخير بنسبة 10- 20٪ في اختبار في إسرائيل.

وتأتي التحسينات الجديدة على خرائط جوجل، في إطار سعي الشركة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين مكافحة البيئة والتقليل من الانبعاثات.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
09:26 AM

خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود

قالت: تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,982

أعلنت شركة "جوجل"، الأربعاء، عن ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وينقل موقع "نيكست ويب" أن الميزة الداعمة للبيئة على خرائط غوغل تقلل البصمة الكربونية للسائق.

ويحلل النموذج عوامل مثل: (ميل الطريق، والازدحام المروري) لعرض الطريق الأفضل في استهلاك الوقود.

ويشير الموقع إلى أن الميزة الجديدة -إضافة إلى أنها تخفض انبعاثات الكربون- يمكن أن تساعد على توفير استهلاك الوقود.

وتمكّن الميزةُ السائقَ من اختيار أسرع طريق عبر خيارات يُظهرها له التطبيق، تكشف الطرق المحتملة، وكمية البنزين الذي سيُستهلك في كل واحد منها، ويبقى للسائق الاختيار.

وتتوفر الميزة الآن في الولايات المتحدة على Android وiOS. وقالت الشركة إنها ستطرحها في أوروبا وخارجها في عام 2022.

وبحسب الموقع؛ تختبر جوجل ميزة أخرى تتعلق بإشارات المرور على الطريق؛ حيث يمكن للسائق رؤية إشارات المرور في الطريق التي يقصدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي: إن الميزة خفّضت استهلاك الوقود وأوقات التأخير بنسبة 10- 20٪ في اختبار في إسرائيل.

وتأتي التحسينات الجديدة على خرائط جوجل، في إطار سعي الشركة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين مكافحة البيئة والتقليل من الانبعاثات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,311
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,996
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة