خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود

قالت: تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة

أعلنت شركة "جوجل"، الأربعاء، عن ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وينقل موقع "نيكست ويب" أن الميزة الداعمة للبيئة على خرائط غوغل تقلل البصمة الكربونية للسائق.

ويحلل النموذج عوامل مثل: (ميل الطريق، والازدحام المروري) لعرض الطريق الأفضل في استهلاك الوقود.

ويشير الموقع إلى أن الميزة الجديدة -إضافة إلى أنها تخفض انبعاثات الكربون- يمكن أن تساعد على توفير استهلاك الوقود.

وتمكّن الميزةُ السائقَ من اختيار أسرع طريق عبر خيارات يُظهرها له التطبيق، تكشف الطرق المحتملة، وكمية البنزين الذي سيُستهلك في كل واحد منها، ويبقى للسائق الاختيار.

وتتوفر الميزة الآن في الولايات المتحدة على Android وiOS. وقالت الشركة إنها ستطرحها في أوروبا وخارجها في عام 2022.

وبحسب الموقع؛ تختبر جوجل ميزة أخرى تتعلق بإشارات المرور على الطريق؛ حيث يمكن للسائق رؤية إشارات المرور في الطريق التي يقصدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي: إن الميزة خفّضت استهلاك الوقود وأوقات التأخير بنسبة 10- 20٪ في اختبار في إسرائيل.

وتأتي التحسينات الجديدة على خرائط جوجل، في إطار سعي الشركة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين مكافحة البيئة والتقليل من الانبعاثات.