شاهد.. "أمانة الرياض" تضبط كميات ضخمة من الخضراوات مجهولة المصدر

خزنتها عمالة مخالفة في مستودع لتوزيعها وبيعها

أحبطت أمانة منطقة الرياض، كميات ضخمة من الخضراوات مجهولة المصدر في مستودع يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، قبل بيعها في الأسواق من قِبل عمالة مخالفة للأنظمة.

وأوضحت "الأمانة" أن هذه الكميات ضُبطت مخزنة في مستودع جنوب الرياض، اتخذته عمالة مخالفة مقرًا للسكن المخالف، بالإضافة إلى جعله موقعًا للتخزين وإعادة تعبئة الخضراوات مجهولة المصدر لتغذي بها نقاط بيع مختلفة داخل العاصمة.

وأشارت إلى أنه تم مصادرة المضبوطات، وإغلاق الموقع، مع استدعاء مالكه لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.