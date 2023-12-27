النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهجانة العُمانية تواصل عروضها بمهرجان الإبل

المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض

واصلت الهجانة الُعمانية عروضها المميزة بفن "الطارق" اليوم ضمن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

ويعد فن "الطارق" أحد الفنون الشعبية العمانية الحماسية، والمكون من شاعرين يردد أبياتهم أفراد من الفرقة بالزي العُماني التراثي مع إبل العرضة المزينة بأدوات الزينة التقليدية، والتي لاقت استحسان وتفاعل الجماهير الحاضرة في ميدان العرض، كما شهد ميدان العرض حضور الإبل العمانية، والسيارات الكلاسيكية التي أضفت على الفنون والعروض الشعبية شيئاً من عبق الماضي الجميل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهجانة العُمانية تواصل عروضها بمهرجان الإبل
سبق

واصلت الهجانة الُعمانية عروضها المميزة بفن "الطارق" اليوم ضمن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

ويعد فن "الطارق" أحد الفنون الشعبية العمانية الحماسية، والمكون من شاعرين يردد أبياتهم أفراد من الفرقة بالزي العُماني التراثي مع إبل العرضة المزينة بأدوات الزينة التقليدية، والتي لاقت استحسان وتفاعل الجماهير الحاضرة في ميدان العرض، كما شهد ميدان العرض حضور الإبل العمانية، والسيارات الكلاسيكية التي أضفت على الفنون والعروض الشعبية شيئاً من عبق الماضي الجميل.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
07:07 PM

الهجانة العُمانية تواصل عروضها بمهرجان الإبل

المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
56

واصلت الهجانة الُعمانية عروضها المميزة بفن "الطارق" اليوم ضمن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض.

ويعد فن "الطارق" أحد الفنون الشعبية العمانية الحماسية، والمكون من شاعرين يردد أبياتهم أفراد من الفرقة بالزي العُماني التراثي مع إبل العرضة المزينة بأدوات الزينة التقليدية، والتي لاقت استحسان وتفاعل الجماهير الحاضرة في ميدان العرض، كما شهد ميدان العرض حضور الإبل العمانية، والسيارات الكلاسيكية التي أضفت على الفنون والعروض الشعبية شيئاً من عبق الماضي الجميل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,944
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة