صدرت ترقية خالد بن عواض الزايدي أحد منسوبي جريدة أم القرى فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة ، إلى المرتبة الثامنة.
"الزايدي" للمرتبة الثامنة بجريدة أم القرى
صدرت ترقية خالد بن عواض الزايدي أحد منسوبي جريدة أم القرى فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة ، إلى المرتبة الثامنة.
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"الزايدي" للمرتبة الثامنة بجريدة أم القرىصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-16
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:15 PM
"الزايدي" للمرتبة الثامنة بجريدة أم القرى
صدرت ترقية خالد بن عواض الزايدي أحد منسوبي جريدة أم القرى فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة ، إلى المرتبة الثامنة.
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