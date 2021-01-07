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"المدخلي" ينال الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة أم القرى

حصل المحاضر بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة جازان أحمد بن حسن علوش مدخلي، على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية وآدابها "تخصص الأدب والنقد الحديث" بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وجاءت الرسالة بعنوان "شعر محمد الثبيتي في ضوء مستويات القراءة وأنماط التلقي".

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"المدخلي" ينال الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة أم القرى
سبق

حصل المحاضر بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة جازان أحمد بن حسن علوش مدخلي، على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية وآدابها "تخصص الأدب والنقد الحديث" بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وجاءت الرسالة بعنوان "شعر محمد الثبيتي في ضوء مستويات القراءة وأنماط التلقي".

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
11:50 PM

"المدخلي" ينال الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة أم القرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المحاضر بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة جازان أحمد بن حسن علوش مدخلي، على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية وآدابها "تخصص الأدب والنقد الحديث" بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وجاءت الرسالة بعنوان "شعر محمد الثبيتي في ضوء مستويات القراءة وأنماط التلقي".

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