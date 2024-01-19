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"أمانة مكة" تبدأ في جمع بيانات ملكيات 4 أحياء لمسحها وتوثيقها

ضِمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وفق المخططات المعتمدة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، البدء في جمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري في مرحلته الأولى، ضِمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها.

وتفصيلًا، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن البدء بجمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري (المرحلة الأولى)، ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية، وتوثيقها بناءً على مرجع مساحي موحد لإنتاج خرائط محدّثة من الطبيعة الحالية بما يتوافق مع المخططات المعتمدة.

وأهابت أمانة مكة بملاك العقارات للأحياء التالية: (الملك فهد والحمراء وأم الجود والشوقية)، سرعة التقدم بمستندات ملكية قِطَع الأراضي لاستشاري مكتب محمد رضا فؤاد قطان للاستشارات الهندسية بمقر المكتب بحي إسكان الملك فهد.

أمانة العاصمة المقدسة مشروع المسح العقاري حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها

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"أمانة مكة" تبدأ في جمع بيانات ملكيات 4 أحياء لمسحها وتوثيقها
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، البدء في جمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري في مرحلته الأولى، ضِمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها.

وتفصيلًا، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن البدء بجمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري (المرحلة الأولى)، ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية، وتوثيقها بناءً على مرجع مساحي موحد لإنتاج خرائط محدّثة من الطبيعة الحالية بما يتوافق مع المخططات المعتمدة.

وأهابت أمانة مكة بملاك العقارات للأحياء التالية: (الملك فهد والحمراء وأم الجود والشوقية)، سرعة التقدم بمستندات ملكية قِطَع الأراضي لاستشاري مكتب محمد رضا فؤاد قطان للاستشارات الهندسية بمقر المكتب بحي إسكان الملك فهد.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:59 AM

"أمانة مكة" تبدأ في جمع بيانات ملكيات 4 أحياء لمسحها وتوثيقها

ضِمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وفق المخططات المعتمدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، البدء في جمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري في مرحلته الأولى، ضِمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها.

وتفصيلًا، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن البدء بجمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري (المرحلة الأولى)، ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية، وتوثيقها بناءً على مرجع مساحي موحد لإنتاج خرائط محدّثة من الطبيعة الحالية بما يتوافق مع المخططات المعتمدة.

وأهابت أمانة مكة بملاك العقارات للأحياء التالية: (الملك فهد والحمراء وأم الجود والشوقية)، سرعة التقدم بمستندات ملكية قِطَع الأراضي لاستشاري مكتب محمد رضا فؤاد قطان للاستشارات الهندسية بمقر المكتب بحي إسكان الملك فهد.

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