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العاهل الأردني: "الأقصى" والحرم القدسي لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم

أكد أن الصراع في المنطقة مردّه حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ 19، قال الملك عبدالله: تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الأردنية: نحن لم ولن نتوانى يوماً في الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها.

وأردف العاهل الأردني: القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني.. والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم.

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العاهل الأردني: "الأقصى" والحرم القدسي لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم
سبق

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ 19، قال الملك عبدالله: تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الأردنية: نحن لم ولن نتوانى يوماً في الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها.

وأردف العاهل الأردني: القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني.. والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
02:57 PM

العاهل الأردني: "الأقصى" والحرم القدسي لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم

أكد أن الصراع في المنطقة مردّه حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ 19، قال الملك عبدالله: تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي.

وأضاف وفق وكالة الأنباء الأردنية: نحن لم ولن نتوانى يوماً في الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها.

وأردف العاهل الأردني: القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني.. والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبلان الشراكة ولا التقسيم.

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