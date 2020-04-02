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300 سلة غذائية لسكان "مسفلة مكة" المعزول

وجهت للأسر الأشد احتياجًا بالحي

وزع مركز حي المسفلة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، 300 سلة غذائية متكاملة، على الأسر الأشد احتياجًا بالحي المعزول صحيًّا، لمنع تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك استشعارًا من المركز لأهمية دوره الاجتماعي في تذليل العقبات أمام سكان المنطقة، وخصوصًا الأحياء التي صدرت التوجيهات بمنع التجول فيها على مدار الساعة، وانطلاقًا من الواجب الإنساني والأخوي، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين وتذليل كل العقبات أمامهم.

وحصر المركز، بالشراكة مع جمعية "البر" بمكة المكرمة، الأسر الأشد احتياجًا بالحي، قبل توزيع السلل الغذائية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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300 سلة غذائية لسكان "مسفلة مكة" المعزول
سبق

وزع مركز حي المسفلة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، 300 سلة غذائية متكاملة، على الأسر الأشد احتياجًا بالحي المعزول صحيًّا، لمنع تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك استشعارًا من المركز لأهمية دوره الاجتماعي في تذليل العقبات أمام سكان المنطقة، وخصوصًا الأحياء التي صدرت التوجيهات بمنع التجول فيها على مدار الساعة، وانطلاقًا من الواجب الإنساني والأخوي، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين وتذليل كل العقبات أمامهم.

وحصر المركز، بالشراكة مع جمعية "البر" بمكة المكرمة، الأسر الأشد احتياجًا بالحي، قبل توزيع السلل الغذائية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:09 PM

300 سلة غذائية لسكان "مسفلة مكة" المعزول

وجهت للأسر الأشد احتياجًا بالحي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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246

وزع مركز حي المسفلة، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، 300 سلة غذائية متكاملة، على الأسر الأشد احتياجًا بالحي المعزول صحيًّا، لمنع تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك استشعارًا من المركز لأهمية دوره الاجتماعي في تذليل العقبات أمام سكان المنطقة، وخصوصًا الأحياء التي صدرت التوجيهات بمنع التجول فيها على مدار الساعة، وانطلاقًا من الواجب الإنساني والأخوي، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين وتذليل كل العقبات أمامهم.

وحصر المركز، بالشراكة مع جمعية "البر" بمكة المكرمة، الأسر الأشد احتياجًا بالحي، قبل توزيع السلل الغذائية.

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