"الشورى" يناقش تقارير الأداء السنوي للتجارة والتعليم الإلكتروني ويصوّت على قراره بشأن عدد من الموضوعات

خلال جلساته الأسبوع القادم

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم -عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، يستعرض خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس في جلسته الرابعة والثلاثين التي يعقدها الاثنين القادم على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس في جلسته الاثنين القادم التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أتمّت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة -وفقاً لتقريرها الذي سيُعرض أمام المجلس- أهمية تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وبينت اللجنة في تقريرها عند دراستها للتقرير السنوي لوزارة التجارة أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وألقت بظلها على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها، مؤكدة في تقريرها أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة وخاصة على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مؤكدة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع في تطبيقه نظراً للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش، وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الاثنين القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، إضافة إلى تقرير آخر من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1441/ 1442هـ، فيما يصوّت بعد ذلك على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وفي ذات الجلسة يحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير، ويأتي من بين توصيات اللجنة التأكيد على المؤسسة العامة للحبوب لوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

كما أدرج المجلس في جلسته الثلاثاء القادم للمناقشة تقريرا مقدما من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني أهمية الإسراع في استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه المركز ضمن مبادرة السياسات والأنظمة، حيث أشارت اللجنة في رأيها أثناء دراسة التقرير إلى أن المركز يواجه عدة تحديات أبرزها وجود تداخل في الاختصاصات بينه وبين الجهات المانحة لتراخيص البرامج التعليمية، وأهمية النظام الجديد في تطوير حوكمة المركز ومنحه مزيداً من الصلاحيات التي تعينه على تحقيق أهدافه وخططه الإستراتيجية.

كما دعت اللجنة المركز في تقريرها إلى زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية، مؤكدة في رأيها أن للقطاع الخاص دورا مهما في تعزيز ونقل وتوطين التقنيات الحديثة العالمية وحاجته إلى الدعم والمساندة من قبل المركز من خلال طرح العديد من المبادرات والتنظيمات والسياسات التي تساعده في أداء مهامه.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1441/1442هـ، إضافة إلى تقرير آخر من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وفي سياق أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والثلاثين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم، يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وجاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، والتأكيد على الوزارة بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البُنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة، قبل أن يصوت على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات اللجنة من بينها مطالبة وزارة الحج والعمرة بالاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة وخاصة مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.

ويناقش المجلس الأربعاء القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أكملت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة، قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، كما يناقش تقريرا من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1441/ 1442هـ، إضافة إلى تقرير آخر من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين المملكة وموريشيوس.