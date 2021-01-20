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الندوة العالمية توفر مئات الفرص التعليمية للشباب  في السودان

عبر برنامج المنح الدراسية

قال مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان: إن البرامج التعليمية أهم الأولويات التي تحرص عليها الندوة.

وأضاف أن ذلك يتمثل في عدد من البرامج النافعة والمميزة، ومن أهمها برنامج المنح الدراسية؛ حيث عقدت الندوة اتفاقية تعليمية مع وزارة التعليم العالي بالسودان.

وتابع: تقدم الندوة العالمية سنويًّا 65 مقعدًا دراسيًّا في الجامعات السودانية، في عدد من التخصصات الحيوية والمتنوعة التي منها الطب والهندسة والزراعة والدراسات الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب الندوة أن المستفيدين من برنامج المنح الدراسية بلغوا أكثر من 1300 من الطلاب الوافدين الذين عادوا إلى أوطانهم مزودين بالشهادات الجامعية التي مكنتهم من الإسهام في دعم المجال التعليمي والتربوي في بلدانهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

كما ثمن جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم العمل الخيري والإنساني الذي تنامت ظلاله في معظم دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الندوة العالمية توفر مئات الفرص التعليمية للشباب  في السودان
سبق

قال مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان: إن البرامج التعليمية أهم الأولويات التي تحرص عليها الندوة.

وأضاف أن ذلك يتمثل في عدد من البرامج النافعة والمميزة، ومن أهمها برنامج المنح الدراسية؛ حيث عقدت الندوة اتفاقية تعليمية مع وزارة التعليم العالي بالسودان.

وتابع: تقدم الندوة العالمية سنويًّا 65 مقعدًا دراسيًّا في الجامعات السودانية، في عدد من التخصصات الحيوية والمتنوعة التي منها الطب والهندسة والزراعة والدراسات الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب الندوة أن المستفيدين من برنامج المنح الدراسية بلغوا أكثر من 1300 من الطلاب الوافدين الذين عادوا إلى أوطانهم مزودين بالشهادات الجامعية التي مكنتهم من الإسهام في دعم المجال التعليمي والتربوي في بلدانهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

كما ثمن جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم العمل الخيري والإنساني الذي تنامت ظلاله في معظم دول العالم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
06:39 PM

الندوة العالمية توفر مئات الفرص التعليمية للشباب  في السودان

عبر برنامج المنح الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان: إن البرامج التعليمية أهم الأولويات التي تحرص عليها الندوة.

وأضاف أن ذلك يتمثل في عدد من البرامج النافعة والمميزة، ومن أهمها برنامج المنح الدراسية؛ حيث عقدت الندوة اتفاقية تعليمية مع وزارة التعليم العالي بالسودان.

وتابع: تقدم الندوة العالمية سنويًّا 65 مقعدًا دراسيًّا في الجامعات السودانية، في عدد من التخصصات الحيوية والمتنوعة التي منها الطب والهندسة والزراعة والدراسات الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب الندوة أن المستفيدين من برنامج المنح الدراسية بلغوا أكثر من 1300 من الطلاب الوافدين الذين عادوا إلى أوطانهم مزودين بالشهادات الجامعية التي مكنتهم من الإسهام في دعم المجال التعليمي والتربوي في بلدانهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

كما ثمن جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم العمل الخيري والإنساني الذي تنامت ظلاله في معظم دول العالم.

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