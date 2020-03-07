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"صالح": عبث ميليشيا الحوثي طال أمن الإقليم والممرات الدولية

ثمَّن دور دول تحالف دعم الشرعية في معركة استعادة الدولة في اليمن

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي قال إنها "تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية، ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأوضح الفريق محسن لدى لقائه اليوم بمدينة مأرب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبثت -ولا تزال- بأمن اليمن واليمنيين، ومقدراتهم.. وطال عبثها أمن الإقليم والممرات الدولية.

وأشار نائب الرئيس اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن الشرعية حريصة على إحلال السلام الدائم، وأن المعركة التي تخوضها هي معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع.

وأكد الفريق محسن أن مشروع ميليشيا الحوثي سيفشل بسبب ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين، وفكرها الطائفي القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي، وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صالح": عبث ميليشيا الحوثي طال أمن الإقليم والممرات الدولية
سبق

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي قال إنها "تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية، ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأوضح الفريق محسن لدى لقائه اليوم بمدينة مأرب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبثت -ولا تزال- بأمن اليمن واليمنيين، ومقدراتهم.. وطال عبثها أمن الإقليم والممرات الدولية.

وأشار نائب الرئيس اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن الشرعية حريصة على إحلال السلام الدائم، وأن المعركة التي تخوضها هي معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع.

وأكد الفريق محسن أن مشروع ميليشيا الحوثي سيفشل بسبب ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين، وفكرها الطائفي القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي، وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:43 PM

"صالح": عبث ميليشيا الحوثي طال أمن الإقليم والممرات الدولية

ثمَّن دور دول تحالف دعم الشرعية في معركة استعادة الدولة في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي قال إنها "تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية، ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأوضح الفريق محسن لدى لقائه اليوم بمدينة مأرب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبثت -ولا تزال- بأمن اليمن واليمنيين، ومقدراتهم.. وطال عبثها أمن الإقليم والممرات الدولية.

وأشار نائب الرئيس اليمني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن الشرعية حريصة على إحلال السلام الدائم، وأن المعركة التي تخوضها هي معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع.

وأكد الفريق محسن أن مشروع ميليشيا الحوثي سيفشل بسبب ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين، وفكرها الطائفي القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي، وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني.

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