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1217  زائرًا لقصر شبرا التاريخي بالطائف في اليوم العالمي للمتاحف

شهد حضورًا كثيفًا للعائلات.. وحوى فعاليات وأنشطة جاذبة

بلغ عدد زوار قصر ومتحف شبرا التاريخي ومتحف الشريف للتراث الشعبي 1217 زائرًا في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف.

وتم تسجيل حضور كثيف للعائلات بالمتحفين،وقدمت الهيئة - ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - بالتعاون مع قطاع الآثار والمتاحف عددًا من الفعاليات والأنشطة الجاذبة.

وركزت الفعاليات المقامة على تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع تحقيقًا لشعار اليوم العالمي (المتاحف وفضاءات الإنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد)؛ إذ إن المتحف بات مركزًا علميًّا لنشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني وثقافات الأمم والشعوب، ومعززًا للهوية الوطنية. كما تهتم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاستفادة من التقنيات الحديثة في الوصول لجميع فئات المجتمع.

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1217  زائرًا لقصر شبرا التاريخي بالطائف في اليوم العالمي للمتاحف
سبق

بلغ عدد زوار قصر ومتحف شبرا التاريخي ومتحف الشريف للتراث الشعبي 1217 زائرًا في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف.

وتم تسجيل حضور كثيف للعائلات بالمتحفين،وقدمت الهيئة - ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - بالتعاون مع قطاع الآثار والمتاحف عددًا من الفعاليات والأنشطة الجاذبة.

وركزت الفعاليات المقامة على تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع تحقيقًا لشعار اليوم العالمي (المتاحف وفضاءات الإنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد)؛ إذ إن المتحف بات مركزًا علميًّا لنشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني وثقافات الأمم والشعوب، ومعززًا للهوية الوطنية. كما تهتم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاستفادة من التقنيات الحديثة في الوصول لجميع فئات المجتمع.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:25 PM

1217  زائرًا لقصر شبرا التاريخي بالطائف في اليوم العالمي للمتاحف

شهد حضورًا كثيفًا للعائلات.. وحوى فعاليات وأنشطة جاذبة

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فهد العتيبي - الطائف
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بلغ عدد زوار قصر ومتحف شبرا التاريخي ومتحف الشريف للتراث الشعبي 1217 زائرًا في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف.

وتم تسجيل حضور كثيف للعائلات بالمتحفين،وقدمت الهيئة - ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - بالتعاون مع قطاع الآثار والمتاحف عددًا من الفعاليات والأنشطة الجاذبة.

وركزت الفعاليات المقامة على تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع تحقيقًا لشعار اليوم العالمي (المتاحف وفضاءات الإنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد)؛ إذ إن المتحف بات مركزًا علميًّا لنشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني وثقافات الأمم والشعوب، ومعززًا للهوية الوطنية. كما تهتم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاستفادة من التقنيات الحديثة في الوصول لجميع فئات المجتمع.

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