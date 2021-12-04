"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة، والعيدابي وفيفا .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.