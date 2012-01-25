وزير الإسلامية: إطلاق الإستراتيجية يؤكد أن المملكة تواصل مراحل التنمية لتكون قِبلة العالم

بهمة وعزيمة وإخلاص ولي العهد ستكون السعودية واحة الرخاء والازدهار والأمن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن سمو ولي العهد القوي الأمين بإطلاقه إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لخمس سنوات قادمة، يؤكد أن المملكة تواصل بقوة مراحل التنمية لتكون قِبلة العالم أجمع.

وأضاف: وبهمته وعزيمته وإخلاصه ستكون بإذن الله واحة الرخاء والازدهار والأمن، أدام الله على بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء.

من جابنه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إعلان سمو سيدي ‫ولي العهد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة يحمل بشائر خير للاقتصاد الوطني بضخ تريليون ريال استثمارات محلية جديدة خلال الخمس سنوات القادمة.





وأضاف: سيكون لقطاعي الصناعة والتعدين نصيب منها بإذن الله ورفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مشاريع الصندوق إلى 60٪.

جاء ذلك في تغريدات إشادة عبر حساباتهم بتويتر عقب موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله -، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.



