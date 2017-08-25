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مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة"

الأمر الذي أحدث فوضى وهلعاً لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي

أفادت مصادر أمنية بأن مستشفى الجهراء بالكويت شهد مشاجرة دامية، اندلعت شرارتها الأولى في إحدى الديوانيات؛ ما أسفر عن إيداع عددٍ من الأشخاص العناية المركّزة.

وبحسب صحيفة "الرأي"، قالت المصادر، إن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود "هوشة" (عراك) بين عددٍ من الشباب في محافظة الجهراء، بعد أن تهجم أحد الشبان على آخر في إحدى الديوانيات، وتمّ استخدام الأسلحة البيضاء بين أطراف الشجار، وتعرَّض البعض لطعناتٍ عدة، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى الجهراء، وإيداع بعضهم العناية المركّزة بسبب الإصابات الخطيرة.

وأضافت المصادر: المشاجرة لم تنته عند هذا الحد، إذ إن أطراف العراك "استكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركّزة في المستشفى، من دون تدخّل أحد من عناصر أمن المستشفى؛ الأمر الذي أحدث فوضى وهلعاً لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي.

وأردفت: وجود عناصر من رجال القوات الخاصة أمام بوابات المستشفى، لم يردع المتشاجرين من استكمال الهوشة داخل أروقة العناية المركّزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العراك انتهى بعد سيطرة رجال أمن الجهراء على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في المستشفى، فيما تتم متابعة حالة المصابين الذين يرقدون في العناية المركّزة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقاً بحقهم.

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مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة"
سبق

أفادت مصادر أمنية بأن مستشفى الجهراء بالكويت شهد مشاجرة دامية، اندلعت شرارتها الأولى في إحدى الديوانيات؛ ما أسفر عن إيداع عددٍ من الأشخاص العناية المركّزة.

وبحسب صحيفة "الرأي"، قالت المصادر، إن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود "هوشة" (عراك) بين عددٍ من الشباب في محافظة الجهراء، بعد أن تهجم أحد الشبان على آخر في إحدى الديوانيات، وتمّ استخدام الأسلحة البيضاء بين أطراف الشجار، وتعرَّض البعض لطعناتٍ عدة، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى الجهراء، وإيداع بعضهم العناية المركّزة بسبب الإصابات الخطيرة.

وأضافت المصادر: المشاجرة لم تنته عند هذا الحد، إذ إن أطراف العراك "استكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركّزة في المستشفى، من دون تدخّل أحد من عناصر أمن المستشفى؛ الأمر الذي أحدث فوضى وهلعاً لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي.

وأردفت: وجود عناصر من رجال القوات الخاصة أمام بوابات المستشفى، لم يردع المتشاجرين من استكمال الهوشة داخل أروقة العناية المركّزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العراك انتهى بعد سيطرة رجال أمن الجهراء على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في المستشفى، فيما تتم متابعة حالة المصابين الذين يرقدون في العناية المركّزة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقاً بحقهم.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:35 PM

مشاجرة دامية في مستشفى بالكويت؟.. بدأت بالديوانية وانتهت في "العناية المركّزة"

الأمر الذي أحدث فوضى وهلعاً لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر أمنية بأن مستشفى الجهراء بالكويت شهد مشاجرة دامية، اندلعت شرارتها الأولى في إحدى الديوانيات؛ ما أسفر عن إيداع عددٍ من الأشخاص العناية المركّزة.

وبحسب صحيفة "الرأي"، قالت المصادر، إن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود "هوشة" (عراك) بين عددٍ من الشباب في محافظة الجهراء، بعد أن تهجم أحد الشبان على آخر في إحدى الديوانيات، وتمّ استخدام الأسلحة البيضاء بين أطراف الشجار، وتعرَّض البعض لطعناتٍ عدة، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى الجهراء، وإيداع بعضهم العناية المركّزة بسبب الإصابات الخطيرة.

وأضافت المصادر: المشاجرة لم تنته عند هذا الحد، إذ إن أطراف العراك "استكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركّزة في المستشفى، من دون تدخّل أحد من عناصر أمن المستشفى؛ الأمر الذي أحدث فوضى وهلعاً لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي.

وأردفت: وجود عناصر من رجال القوات الخاصة أمام بوابات المستشفى، لم يردع المتشاجرين من استكمال الهوشة داخل أروقة العناية المركّزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العراك انتهى بعد سيطرة رجال أمن الجهراء على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في المستشفى، فيما تتم متابعة حالة المصابين الذين يرقدون في العناية المركّزة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقاً بحقهم.

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