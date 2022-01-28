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أمطار سكاكا في 24 ساعة .. المياه دخلت المنازل وفك احتجاز 28 شخصاً

"الضويحي" ناصحاً: تابعوا ما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية أولاً بأول

أنقذ الدفاع المدني بمدينة سكاكا، عدداً من حالات الاحتجاز بسبب الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الجوف منذ يوم أمس.

وفي تصريح لـ "سبق"، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "استمرار الحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية التي أدت إلى جريان عديد من الأودية والشعاب، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا تعاملت مع حالات احتجاز لعدد ٢٨ شخصاً احتُجزوا بسبب الأمطار".

ونوّه "الضويحي"؛ إلى أن معظم البلاغات التي تمّ تسلُّمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية.

كما أهاب بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

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أمطار سكاكا في 24 ساعة .. المياه دخلت المنازل وفك احتجاز 28 شخصاً
سبق

أنقذ الدفاع المدني بمدينة سكاكا، عدداً من حالات الاحتجاز بسبب الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الجوف منذ يوم أمس.

وفي تصريح لـ "سبق"، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "استمرار الحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية التي أدت إلى جريان عديد من الأودية والشعاب، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا تعاملت مع حالات احتجاز لعدد ٢٨ شخصاً احتُجزوا بسبب الأمطار".

ونوّه "الضويحي"؛ إلى أن معظم البلاغات التي تمّ تسلُّمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية.

كما أهاب بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:51 AM

أمطار سكاكا في 24 ساعة .. المياه دخلت المنازل وفك احتجاز 28 شخصاً

"الضويحي" ناصحاً: تابعوا ما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية أولاً بأول

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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3,091

أنقذ الدفاع المدني بمدينة سكاكا، عدداً من حالات الاحتجاز بسبب الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الجوف منذ يوم أمس.

وفي تصريح لـ "سبق"، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: "استمرار الحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية التي أدت إلى جريان عديد من الأودية والشعاب، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا تعاملت مع حالات احتجاز لعدد ٢٨ شخصاً احتُجزوا بسبب الأمطار".

ونوّه "الضويحي"؛ إلى أن معظم البلاغات التي تمّ تسلُّمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية.

كما أهاب بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

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