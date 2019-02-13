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بالشمع الأحمر.. الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف

بعد تزايد مخالفاته والملاحظات عليه

أغلقت لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف، أحد أكبر المستشفيات الخاصة شمال المحافظة، وذلك بعد تزايد مخالفاته بناءً على شكاوى المراجعين، كان آخرها بقسم الولادة لديه.

وعلمت "سبق" أن أحد الأشخاص تواجد وقت حضور اللجنة، وحاول منع تنفيذ مهمتها، وقام بتصوير تواجدهم لتنفيذ القرار ما استدعى اللجنة طلب الأمن وحضور الشرطة والتي ساندتهم وضبطت ذلك الشخص، فيما جرى استكمال عملية الإغلاق.

من جانبه علق متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر بقوله: "بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار كان القرار الحاسم صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم.. وأغلقنا أبوابه بالشمع الأحمر".

هذا وستوافيكم "سبق" بكامل التفاصيل حول عملية إغلاق المستشفى.

لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف الشمع الأحمر الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالشمع الأحمر.. الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف
سبق

أغلقت لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف، أحد أكبر المستشفيات الخاصة شمال المحافظة، وذلك بعد تزايد مخالفاته بناءً على شكاوى المراجعين، كان آخرها بقسم الولادة لديه.

وعلمت "سبق" أن أحد الأشخاص تواجد وقت حضور اللجنة، وحاول منع تنفيذ مهمتها، وقام بتصوير تواجدهم لتنفيذ القرار ما استدعى اللجنة طلب الأمن وحضور الشرطة والتي ساندتهم وضبطت ذلك الشخص، فيما جرى استكمال عملية الإغلاق.

من جانبه علق متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر بقوله: "بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار كان القرار الحاسم صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم.. وأغلقنا أبوابه بالشمع الأحمر".

هذا وستوافيكم "سبق" بكامل التفاصيل حول عملية إغلاق المستشفى.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
06:22 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
10:13 PM

بالشمع الأحمر.. الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف

بعد تزايد مخالفاته والملاحظات عليه

A A A
فهد العتيبي - الرياض
19
36,775

أغلقت لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف، أحد أكبر المستشفيات الخاصة شمال المحافظة، وذلك بعد تزايد مخالفاته بناءً على شكاوى المراجعين، كان آخرها بقسم الولادة لديه.

وعلمت "سبق" أن أحد الأشخاص تواجد وقت حضور اللجنة، وحاول منع تنفيذ مهمتها، وقام بتصوير تواجدهم لتنفيذ القرار ما استدعى اللجنة طلب الأمن وحضور الشرطة والتي ساندتهم وضبطت ذلك الشخص، فيما جرى استكمال عملية الإغلاق.

من جانبه علق متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر بقوله: "بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار كان القرار الحاسم صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم.. وأغلقنا أبوابه بالشمع الأحمر".

هذا وستوافيكم "سبق" بكامل التفاصيل حول عملية إغلاق المستشفى.

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