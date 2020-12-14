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محافظ الليث يكرم الفائزين في مسابقات النشاط الطلابي

ويدشن مسرح التعليم وقاعة المعارض والاجتماعات

كرم محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، ومدير التعليم بالمحافظة، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، الطلاب الفائزين والمدارس الفائزة في مسابقات النشاط الطلابي عن بُعد، والتي أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين"، الدكتور محمد بن أحمد النعيري، وعدد من رؤساء ومديري الأقسام.

وكان قسم النشاط الطلابي "بنين"، أطلق مع بداية العام الدراسي المسابقات الطلابية عن بعد، عبر منصة النشاط الإلكترونية في ٢٨ فرعا، تنافس فيها ثلاثة آلاف طالب، فيما بلغ الفائزين ٥٤ طالبا، بواقع ١٨ لكل مرحلة، بالإضافة إلى تكريم تسع مدارس لتميز طلابها في كل المشاركات وحصولهم على مراكز متقدمة.

من جانب آخر، دشن محافظ الليث، فور وصوله إلى مقر الحفل، المرحلة الجديدة للمسرح الرئيسي لإدارة التعليم، وقاعة المعارض والاجتماعات، والتي قامت على إنشائها وتأهيلها إدارة شؤون المباني، وفق أحدث المواصفات والتصاميم الهندسية الفريدة في الديكورات والإضاءة والصوتيات والمداخل والتكييف والموكيت والأثاث.

بدوره، أكد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن إدارة التعليم مستمرة في عمليات التطوير والتحسين المؤسسي التي تقوم بها الإدارة لتشمل كل منشآتها ومقراتها التعليمية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأبناء وبنات المحافظة، وكل منسوبي ومنسوبات التعليم، لتكون مهيأة لإقامة البرامج والفعاليات والمنافسات والمعارض التربوية والتعليمية والوطنية والمدرسية والإبداعية.

وبارك "الحازمي"، للطلاب الفائزين والمدارس الفائزة، مشيدا باهتمام أسر الطلاب وحرصهم على مشاركة أبنائهم وتفاعلهم مع المسابقات الافتراضية والتي شملت كافة اهتماماتهم وميولهم وهواياتهم.

محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الليث يكرم الفائزين في مسابقات النشاط الطلابي
سبق

كرم محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، ومدير التعليم بالمحافظة، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، الطلاب الفائزين والمدارس الفائزة في مسابقات النشاط الطلابي عن بُعد، والتي أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين"، الدكتور محمد بن أحمد النعيري، وعدد من رؤساء ومديري الأقسام.

وكان قسم النشاط الطلابي "بنين"، أطلق مع بداية العام الدراسي المسابقات الطلابية عن بعد، عبر منصة النشاط الإلكترونية في ٢٨ فرعا، تنافس فيها ثلاثة آلاف طالب، فيما بلغ الفائزين ٥٤ طالبا، بواقع ١٨ لكل مرحلة، بالإضافة إلى تكريم تسع مدارس لتميز طلابها في كل المشاركات وحصولهم على مراكز متقدمة.

من جانب آخر، دشن محافظ الليث، فور وصوله إلى مقر الحفل، المرحلة الجديدة للمسرح الرئيسي لإدارة التعليم، وقاعة المعارض والاجتماعات، والتي قامت على إنشائها وتأهيلها إدارة شؤون المباني، وفق أحدث المواصفات والتصاميم الهندسية الفريدة في الديكورات والإضاءة والصوتيات والمداخل والتكييف والموكيت والأثاث.

بدوره، أكد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن إدارة التعليم مستمرة في عمليات التطوير والتحسين المؤسسي التي تقوم بها الإدارة لتشمل كل منشآتها ومقراتها التعليمية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأبناء وبنات المحافظة، وكل منسوبي ومنسوبات التعليم، لتكون مهيأة لإقامة البرامج والفعاليات والمنافسات والمعارض التربوية والتعليمية والوطنية والمدرسية والإبداعية.

وبارك "الحازمي"، للطلاب الفائزين والمدارس الفائزة، مشيدا باهتمام أسر الطلاب وحرصهم على مشاركة أبنائهم وتفاعلهم مع المسابقات الافتراضية والتي شملت كافة اهتماماتهم وميولهم وهواياتهم.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:25 PM

محافظ الليث يكرم الفائزين في مسابقات النشاط الطلابي

ويدشن مسرح التعليم وقاعة المعارض والاجتماعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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كرم محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، ومدير التعليم بالمحافظة، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح اليوم، الطلاب الفائزين والمدارس الفائزة في مسابقات النشاط الطلابي عن بُعد، والتي أقيمت خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك، بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين"، الدكتور محمد بن أحمد النعيري، وعدد من رؤساء ومديري الأقسام.

وكان قسم النشاط الطلابي "بنين"، أطلق مع بداية العام الدراسي المسابقات الطلابية عن بعد، عبر منصة النشاط الإلكترونية في ٢٨ فرعا، تنافس فيها ثلاثة آلاف طالب، فيما بلغ الفائزين ٥٤ طالبا، بواقع ١٨ لكل مرحلة، بالإضافة إلى تكريم تسع مدارس لتميز طلابها في كل المشاركات وحصولهم على مراكز متقدمة.

من جانب آخر، دشن محافظ الليث، فور وصوله إلى مقر الحفل، المرحلة الجديدة للمسرح الرئيسي لإدارة التعليم، وقاعة المعارض والاجتماعات، والتي قامت على إنشائها وتأهيلها إدارة شؤون المباني، وفق أحدث المواصفات والتصاميم الهندسية الفريدة في الديكورات والإضاءة والصوتيات والمداخل والتكييف والموكيت والأثاث.

بدوره، أكد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن إدارة التعليم مستمرة في عمليات التطوير والتحسين المؤسسي التي تقوم بها الإدارة لتشمل كل منشآتها ومقراتها التعليمية، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأبناء وبنات المحافظة، وكل منسوبي ومنسوبات التعليم، لتكون مهيأة لإقامة البرامج والفعاليات والمنافسات والمعارض التربوية والتعليمية والوطنية والمدرسية والإبداعية.

وبارك "الحازمي"، للطلاب الفائزين والمدارس الفائزة، مشيدا باهتمام أسر الطلاب وحرصهم على مشاركة أبنائهم وتفاعلهم مع المسابقات الافتراضية والتي شملت كافة اهتماماتهم وميولهم وهواياتهم.

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