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"الصحة" تنفي شائعة وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

المتحدث الرسمي للوزارة أكد أنها أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي؛ أن ما أشيع عن وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا، هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف: لم تسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح كوفيد 19 مؤكدًا أن السعودية تشهد تراجعًا في المنحى الوبائي، كما أن 99 ٪ من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين.

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"الصحة" تنفي شائعة وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي؛ أن ما أشيع عن وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا، هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف: لم تسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح كوفيد 19 مؤكدًا أن السعودية تشهد تراجعًا في المنحى الوبائي، كما أن 99 ٪ من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:43 AM

"الصحة" تنفي شائعة وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

المتحدث الرسمي للوزارة أكد أنها أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,294

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي؛ أن ما أشيع عن وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا، هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف: لم تسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح كوفيد 19 مؤكدًا أن السعودية تشهد تراجعًا في المنحى الوبائي، كما أن 99 ٪ من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين.

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