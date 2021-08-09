"الصحة" تنفي شائعة وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

المتحدث الرسمي للوزارة أكد أنها أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي؛ أن ما أشيع عن وقوع وفيات لدى الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا، هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف: لم تسجل أي حالة وفاة للأطفال في السعودية بعد تلقي لقاح كوفيد 19 مؤكدًا أن السعودية تشهد تراجعًا في المنحى الوبائي، كما أن 99 ٪ من الحالات الحرجة من كورونا في السعودية لم يستكملوا التحصين.