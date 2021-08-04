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مزوّدة بعناية مركزة.. أمير جازان يدشن خدمة الإسعاف البحري في جزر فرسان

تتأقلم مع الحركة وسط البحر وتضم جميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان.

واستمع لشرح مفصل من مساعد مدير عام "صحة جازان" الدكتور عواجي النعمي، عن الإسعاف البحري الذي تم تصنيعه بمبلغ 13.600.000 ريال، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وأنظمة السلامة المتطورة.

ويضم ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

واطلع أمير منطقة جازان على خطة عمل الإسعاف البحري التي تمكن من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان وإلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، وما يتوافر به من أنظمة ذكية تمكّن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بـ"صحة جازان" من متابعة حركة الإسعاف في البحر وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الخدمة التي تأتي امتداداً لسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للأهالي والمقيمين كافة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.

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مزوّدة بعناية مركزة.. أمير جازان يدشن خدمة الإسعاف البحري في جزر فرسان
سبق

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان.

واستمع لشرح مفصل من مساعد مدير عام "صحة جازان" الدكتور عواجي النعمي، عن الإسعاف البحري الذي تم تصنيعه بمبلغ 13.600.000 ريال، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وأنظمة السلامة المتطورة.

ويضم ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

واطلع أمير منطقة جازان على خطة عمل الإسعاف البحري التي تمكن من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان وإلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، وما يتوافر به من أنظمة ذكية تمكّن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بـ"صحة جازان" من متابعة حركة الإسعاف في البحر وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الخدمة التي تأتي امتداداً لسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للأهالي والمقيمين كافة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:29 PM

مزوّدة بعناية مركزة.. أمير جازان يدشن خدمة الإسعاف البحري في جزر فرسان

تتأقلم مع الحركة وسط البحر وتضم جميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة

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فهد كاملي - جازان
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دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان.

واستمع لشرح مفصل من مساعد مدير عام "صحة جازان" الدكتور عواجي النعمي، عن الإسعاف البحري الذي تم تصنيعه بمبلغ 13.600.000 ريال، وفقاً لأحدث المعايير العالمية وأنظمة السلامة المتطورة.

ويضم ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

واطلع أمير منطقة جازان على خطة عمل الإسعاف البحري التي تمكن من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان وإلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، وما يتوافر به من أنظمة ذكية تمكّن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بـ"صحة جازان" من متابعة حركة الإسعاف في البحر وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الخدمة التي تأتي امتداداً لسعي وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للأهالي والمقيمين كافة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.

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