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"شؤون الحرمين".. السديس يوجّه بتمديد "رسالة للعالمين" لأسبوع إضافي

معرض ثقافي يسلط الضوء على دور الترجمة النسائية في خدمة القاصدين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتمديد المعرض الثقافي "رسالة للعالمين" لمدة أسبوع، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وجاء هذا القرار لتميز المعرض ونجاحه في عرض مشاريع الترجمة النسائية، وإنجازاتها وخدمات الترجمة النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، والعديد من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية.

وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين، وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية؛ وذلك وفقًا للضوابط الشرعية.

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"شؤون الحرمين".. السديس يوجّه بتمديد "رسالة للعالمين" لأسبوع إضافي
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتمديد المعرض الثقافي "رسالة للعالمين" لمدة أسبوع، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وجاء هذا القرار لتميز المعرض ونجاحه في عرض مشاريع الترجمة النسائية، وإنجازاتها وخدمات الترجمة النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، والعديد من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية.

وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين، وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية؛ وذلك وفقًا للضوابط الشرعية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:59 AM

"شؤون الحرمين".. السديس يوجّه بتمديد "رسالة للعالمين" لأسبوع إضافي

معرض ثقافي يسلط الضوء على دور الترجمة النسائية في خدمة القاصدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتمديد المعرض الثقافي "رسالة للعالمين" لمدة أسبوع، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور الترجمة النسائية ومشاريعها في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وجاء هذا القرار لتميز المعرض ونجاحه في عرض مشاريع الترجمة النسائية، وإنجازاتها وخدمات الترجمة النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، والعديد من المبادرات والبرامج النوعية للترجمة النسائية.

وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين، وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية؛ وذلك وفقًا للضوابط الشرعية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,605
201,250 سيارة ..

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