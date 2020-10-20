النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.. كورونا يصيب 5039 إيرانياً في يوم واحد

تفشّي الفيروس يرتفع في 12 محافظة بينها طهران

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة خمسة آلاف شخص للمرة الأولى منذ بدء ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، غداة تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة سجلت 5039 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 539.670.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 31.034، مع تسجيل 322 وفاة إضافية في الساعات الماضية، وفقاً لـ "فرانس 24".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، أن تفشي فيروس كورونا يشهد ارتفاعا في 12 محافظة من أصل 31، من ضمنها طهران.

وذكر أن تسع محافظات أخرى بلغت مرحلة الإنذار.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.. كورونا يصيب 5039 إيرانياً في يوم واحد
سبق

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة خمسة آلاف شخص للمرة الأولى منذ بدء ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، غداة تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة سجلت 5039 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 539.670.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 31.034، مع تسجيل 322 وفاة إضافية في الساعات الماضية، وفقاً لـ "فرانس 24".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، أن تفشي فيروس كورونا يشهد ارتفاعا في 12 محافظة من أصل 31، من ضمنها طهران.

وذكر أن تسع محافظات أخرى بلغت مرحلة الإنذار.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
06:24 PM

للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.. كورونا يصيب 5039 إيرانياً في يوم واحد

تفشّي الفيروس يرتفع في 12 محافظة بينها طهران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,818

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة خمسة آلاف شخص للمرة الأولى منذ بدء ظهور الوباء في البلاد في فبراير الماضي، بحسب ما بينت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، غداة تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة سجلت 5039 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 539.670.

وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 31.034، مع تسجيل 322 وفاة إضافية في الساعات الماضية، وفقاً لـ "فرانس 24".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، أن تفشي فيروس كورونا يشهد ارتفاعا في 12 محافظة من أصل 31، من ضمنها طهران.

وذكر أن تسع محافظات أخرى بلغت مرحلة الإنذار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,197
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة