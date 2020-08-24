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فرع هيئة مكة المكرمة يقيم دروساً عن بُعد في الأمن الفكري لمنسوبيه

منتقاة من كتب ورسائل ضمن برامج التوعية والتوجيه عبر الشبكة المرئية

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً توعوياً ضمن برامج التوعية والتوجيه للأمن الفكري (عبر الشبكة المرئية) مستهدفاً منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

واشتمل البرنامج على عدة دروس منتقاة من كتب ورسائل أهمها: كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند. وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان -حفظه الله-.

وهذه الدروس إحدى مسارات خطة إدارة التوعوية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلاً شرعياً وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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فرع هيئة مكة المكرمة يقيم دروساً عن بُعد في الأمن الفكري لمنسوبيه
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً توعوياً ضمن برامج التوعية والتوجيه للأمن الفكري (عبر الشبكة المرئية) مستهدفاً منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

واشتمل البرنامج على عدة دروس منتقاة من كتب ورسائل أهمها: كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند. وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان -حفظه الله-.

وهذه الدروس إحدى مسارات خطة إدارة التوعوية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلاً شرعياً وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
10:16 PM

فرع هيئة مكة المكرمة يقيم دروساً عن بُعد في الأمن الفكري لمنسوبيه

منتقاة من كتب ورسائل ضمن برامج التوعية والتوجيه عبر الشبكة المرئية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً توعوياً ضمن برامج التوعية والتوجيه للأمن الفكري (عبر الشبكة المرئية) مستهدفاً منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

واشتمل البرنامج على عدة دروس منتقاة من كتب ورسائل أهمها: كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند. وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان -حفظه الله-.

وهذه الدروس إحدى مسارات خطة إدارة التوعوية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلاً شرعياً وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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