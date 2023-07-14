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"العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام

بعد يوم من تأجيل قاضية 4 أحكام

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عامًا، مبطلة بذلك أمرًا قضائيًّا بتعليقها انتظارًا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.

وأمرت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمس، وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

وأصدرت "تشوتكان" أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا، وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقًا.

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"العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام
سبق

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عامًا، مبطلة بذلك أمرًا قضائيًّا بتعليقها انتظارًا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.

وأمرت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمس، وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

وأصدرت "تشوتكان" أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا، وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقًا.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:45 PM

"العليا الأمريكية" تقضي باستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام

بعد يوم من تأجيل قاضية 4 أحكام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الاتحادية في 17 عامًا، مبطلة بذلك أمرًا قضائيًّا بتعليقها انتظارًا لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.

وأمرت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، أمس، وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

وأصدرت "تشوتكان" أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا، وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقًا.

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