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تسمية الجولة 21 من دوري المحترفين بـ"جولة يوم التأسيس"

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تسمية الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة 25 من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة يوم التأسيس.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو دوري الدرجة الأولى.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الشهر الماضي، أمرًا ملكيًا بأن يكون 22 فبراير (شباط) من كل عام هو «يوم التأسيس»، وذلك كذكرى بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م.

يوم التأسيس الدولة السعودية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين دوري يلو للدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تسمية الجولة 21 من دوري المحترفين بـ"جولة يوم التأسيس"
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تسمية الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة 25 من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة يوم التأسيس.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو دوري الدرجة الأولى.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الشهر الماضي، أمرًا ملكيًا بأن يكون 22 فبراير (شباط) من كل عام هو «يوم التأسيس»، وذلك كذكرى بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:27 PM

تسمية الجولة 21 من دوري المحترفين بـ"جولة يوم التأسيس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تسمية الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة 25 من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة يوم التأسيس.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو دوري الدرجة الأولى.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الشهر الماضي، أمرًا ملكيًا بأن يكون 22 فبراير (شباط) من كل عام هو «يوم التأسيس»، وذلك كذكرى بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م.

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