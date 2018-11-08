الفائزة بـ"تحدي القراءة": تكريم الملك لا يقارن بكل جوائزي.. ولهذا نُطق اسم والدي خطأ

قالت: ما بلغته توفيق من الله عز وجل.. ووالداي هما الأيدي الخفية التي لا تتوانى عن عوني

قالت الحاصلة على جائزة "تحدي القراءة العربي" في دولة الإمارات المتحدة هيلة عبدالله بشير شويش العنزي، والتي كرّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- أمس، في حفل استقبال حائل له، أن تكريم الملك لها فوز خاص وحافز لها لا يُقارن بكل ما حصلت عليه من جوائز أو مراكز أولى، في حياتها، وهو وسام شرف توشحت به طيلة عمرها الباقي.

وأضافت "العنزي" خلال حديثها لـ"سبق" قائلة: "ولله الحمد حمداً كثيراً مباركاً فيه، ما بلغت ما أنا عليه إلا بتوفيق منه جل وعلا، ثم لأن والديّ خلفي هما الأيدي الخفية التي لا تتوانى عن تقديم العون لي في مساعي الحياة، وهما خلف كل نجاح ومسير لأجلهما أعمل فقط".

وعن الخطأ الذي وقع فيه مُقدم فقرة تكريم المتميزين من أبناء وبنات حائل في الحفل، أشارت إلى أنه بلا شك لم يكن خطأ المُقدم، بل الْتبس الأمر على من أعدّ الأسماء؛ حيث كتب أن من يتسلم التكريم نيابة عنها هو والدها "بشير شويش الشمري"، و"بشير" جدّها وقد يكون من سرعة العمل على إعداد الأسماء حصل هذا اللبس غير المقصود.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت نطق الزميل الإعلامي علي حمود العريفي لاسم والد هيلة عبدالله العنزي المُكرمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- بـ"بشير شويش الشمري"، وهو الأمر الذي لاقى انتقاداً واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي، الذين ألقوا باللوم على "العريفي" كمقدم.

والزميل الإعلامي علي حمود العريفي يملك خبرة في التقديم تفوق 32 عاماً، بدأها بتقديم حفل أهالي منطقة حائل للملك فهد بن عبدالعزيز –رحمه الله- خلال زيارته لحائل في ‏٢٢/ ٨/ ١٤٠٨هـ، ثم التحق كمتعاون في تقديم برامج اجتماعية وثقافية في التلفزيون السعودي والإذاعة التلفزيونية، فيما واصل مسيرة تقديمه للحفلات الرسمية لمنطقة حائل التي تُقام للأمراء والوزراء، ومنها تقديم حفل أهالي حائل خلال زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله– لحائل.

وقد شارك "العريفي" في ندوات أدبية وثقافية عديدة داخل المملكة وخارجها، ومن أهمها إشرافه على الحوار الوطني في منطقة حائل، وعضو مجلس إدارة سابق في النادي الأدبي بحائل عضو الاتحاد الدولي، وقد تميزت برامجه التي يعدها ويقدمها بالمتابعة من مشاهدي القنوات التلفزيونية ومستمعي الإذاعة.

يشار هنا إلى أن عدم انتباه "العريفي" للاسم الصحيح سببه أن فقرة التكريم لم تكن من فقرات الحفل الرئيسي، وبعد أن أذن خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- للجنة بتكريم المتميزين والمتميزات من أبناء المنطقة، تم تسليم "العريفي" قائمة الأسماء قبيل صعوده للمنصة لإعلان أسمائها، واختتام الحفل، مما يرفع اللوم عنه ويلقيه على من أعد القائمة.

وكانت "هيلة" قد حصلت مؤخراً على جائزة "تحدي القراءة العربي" في دولة الإمارات المتحدة بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي.

كما فازت بجائزة الأمير محمد بن نايف آل سعود لحفظ السنة النبوية، والمركز الأول في جائزة الشاب عبدالله السويدان فرع الحديث، كما شاركت في الحوار الوطني في دورته الأولى، ومثلت منطقة حائل في محافل عديدة أهمها رحلة الطالبة المتفوقة والمقامة في القصيم.