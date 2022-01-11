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ذهب وفضة وأحجار كريمة.. خبير جيولوجي: ثُلث المملكة يضم كنوزًا نادرة

قال: 5300 موقع معدني متنوع يحتوي "صخورًا فلزية ولافلزية ومواد بناء"

أوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية الجيولوجيون السعوديون، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، أن المملكة تحتوي على كنوز معدنية عديدة؛ مشيرًا إلى أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة.

وبيّن أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630.000 كيلومتر مربع؛ أي نحو ثلث مساحة المملكة بنسبة 32%، وتتركز في المعادن الفلزية ومنها: (ذهب، وفضة، ونحاس، وقصدير، وحديد)، وكذلك العناصر النادرة والمشعة وغيرها في صخور الدرع العربي؛ مضيفًا أن من المتوقع -بإذن الله- أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.

ولفت إلى أنه "لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني، بعد النفط والبتروكيمياويات؛ فقد أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ ممثلة في نشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره، ووضع أسس الاستثمار المعدني، وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية، ومنها "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تنطلق أعماله اليوم.

وأبان أن مؤتمر التعدين العالمي تَمَيز بمبادرة جميلة، وهي إشراك المجتمع والوسطين الأكاديمي (أساتذة وطلاب) والصناعي (رجال أعمال وغيرهم)، في فعاليات ثقافية جيولوجية وتعدينية سابقة لعقد المؤتمر؛ وذلك من خلال ورش ليوم كامل ورحلات جيولوجية تعدينية ليوم كامل في كل من المدينة المنورة وجدة والرياض.

وأفاد بأن جمعية الجيولوجيين السعوديين قامت بالإعداد لورش ورحلات الجيولوجيا والتعدين والتنسيق لها، وإعداد وطباعة 8 كتيبات و19 جدارية "بوستر" تتعلق بالجيولوجيا والتعدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذهب وفضة وأحجار كريمة.. خبير جيولوجي: ثُلث المملكة يضم كنوزًا نادرة
سبق

أوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية الجيولوجيون السعوديون، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، أن المملكة تحتوي على كنوز معدنية عديدة؛ مشيرًا إلى أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة.

وبيّن أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630.000 كيلومتر مربع؛ أي نحو ثلث مساحة المملكة بنسبة 32%، وتتركز في المعادن الفلزية ومنها: (ذهب، وفضة، ونحاس، وقصدير، وحديد)، وكذلك العناصر النادرة والمشعة وغيرها في صخور الدرع العربي؛ مضيفًا أن من المتوقع -بإذن الله- أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.

ولفت إلى أنه "لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني، بعد النفط والبتروكيمياويات؛ فقد أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ ممثلة في نشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره، ووضع أسس الاستثمار المعدني، وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية، ومنها "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تنطلق أعماله اليوم.

وأبان أن مؤتمر التعدين العالمي تَمَيز بمبادرة جميلة، وهي إشراك المجتمع والوسطين الأكاديمي (أساتذة وطلاب) والصناعي (رجال أعمال وغيرهم)، في فعاليات ثقافية جيولوجية وتعدينية سابقة لعقد المؤتمر؛ وذلك من خلال ورش ليوم كامل ورحلات جيولوجية تعدينية ليوم كامل في كل من المدينة المنورة وجدة والرياض.

وأفاد بأن جمعية الجيولوجيين السعوديين قامت بالإعداد لورش ورحلات الجيولوجيا والتعدين والتنسيق لها، وإعداد وطباعة 8 كتيبات و19 جدارية "بوستر" تتعلق بالجيولوجيا والتعدين.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:01 AM

ذهب وفضة وأحجار كريمة.. خبير جيولوجي: ثُلث المملكة يضم كنوزًا نادرة

قال: 5300 موقع معدني متنوع يحتوي "صخورًا فلزية ولافلزية ومواد بناء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية الجيولوجيون السعوديون، البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، أن المملكة تحتوي على كنوز معدنية عديدة؛ مشيرًا إلى أن عمليات الاستكشاف المعدني السابقة أظهرت اكتشاف ما لا يقل عن نحو 5300 موقع معدني من مختلف أنواع المعادن والصخور الفلزية واللافلزية ومواد البناء وأحجار الزينة والأحجار الكريمة.

وبيّن أن الصخور النارية والمتحولة توجد في الدرع العربي الذي تبلغ مساحته 630.000 كيلومتر مربع؛ أي نحو ثلث مساحة المملكة بنسبة 32%، وتتركز في المعادن الفلزية ومنها: (ذهب، وفضة، ونحاس، وقصدير، وحديد)، وكذلك العناصر النادرة والمشعة وغيرها في صخور الدرع العربي؛ مضيفًا أن من المتوقع -بإذن الله- أن تسفر نتائج المسح المعدني الشامل للدرع العربي عن اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية.

ولفت إلى أنه "لأهمية المعادن في المملكة والعمل على استثمارها كركيزة اقتصادية ثالثة لاقتصادنا الوطني، بعد النفط والبتروكيمياويات؛ فقد أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ ممثلة في نشاط وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا المجال من عمليات مسح معدني شامل للدرع العربي وغيره، ووضع أسس الاستثمار المعدني، وعقد الندوات والورش المحلية والرحلات الجيولوجية الميدانية والمؤتمرات الدولية، ومنها "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تنطلق أعماله اليوم.

وأبان أن مؤتمر التعدين العالمي تَمَيز بمبادرة جميلة، وهي إشراك المجتمع والوسطين الأكاديمي (أساتذة وطلاب) والصناعي (رجال أعمال وغيرهم)، في فعاليات ثقافية جيولوجية وتعدينية سابقة لعقد المؤتمر؛ وذلك من خلال ورش ليوم كامل ورحلات جيولوجية تعدينية ليوم كامل في كل من المدينة المنورة وجدة والرياض.

وأفاد بأن جمعية الجيولوجيين السعوديين قامت بالإعداد لورش ورحلات الجيولوجيا والتعدين والتنسيق لها، وإعداد وطباعة 8 كتيبات و19 جدارية "بوستر" تتعلق بالجيولوجيا والتعدين.

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