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في المدينة المنورة.. مواطن يعفو عن "مقيم سوداني" قتل ابنه

الحادثة وقعت قبل عدة سنوات

شهدت ساحة القصاص بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، إعلان مواطن عن العفو لوجه الله عن قاتل ابنه من القصاص لوجه الله تعالى.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن القضية حدثت في عام 1433هـ، وإن القاتل مقيم سوداني تم العفو عنه هذا اليوم، من قبل والد المقتول لوجه الله تعالى.

المدينة المنورة القصاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في المدينة المنورة.. مواطن يعفو عن "مقيم سوداني" قتل ابنه
سبق

شهدت ساحة القصاص بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، إعلان مواطن عن العفو لوجه الله عن قاتل ابنه من القصاص لوجه الله تعالى.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن القضية حدثت في عام 1433هـ، وإن القاتل مقيم سوداني تم العفو عنه هذا اليوم، من قبل والد المقتول لوجه الله تعالى.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:45 PM

في المدينة المنورة.. مواطن يعفو عن "مقيم سوداني" قتل ابنه

الحادثة وقعت قبل عدة سنوات

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
11
12,013

شهدت ساحة القصاص بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، إعلان مواطن عن العفو لوجه الله عن قاتل ابنه من القصاص لوجه الله تعالى.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن القضية حدثت في عام 1433هـ، وإن القاتل مقيم سوداني تم العفو عنه هذا اليوم، من قبل والد المقتول لوجه الله تعالى.

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