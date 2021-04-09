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جامعة الطائف وشركة "فايزر" توقعان اتفاقية تعاون بينهما

لتأهيل الطلاب لدخول سوق العمل واقتحام مجال صناعة الدواء

بحضور رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، وقَّع الدكتور ماجد الربيعان عميد كلية الصيدلة، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر السعودية المتخصصة في صناعة الأدوية الطبية، وذلك في مبنى التشريفات الرئيس بالجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، وكذلك الجانب التثقيفي الدوائي. كما شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.

يُشار إلى ما حققه طلاب كلية الصيدلة بجامعة الطائف من نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.

جامعة الطائف

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جامعة الطائف وشركة "فايزر" توقعان اتفاقية تعاون بينهما
سبق

بحضور رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، وقَّع الدكتور ماجد الربيعان عميد كلية الصيدلة، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر السعودية المتخصصة في صناعة الأدوية الطبية، وذلك في مبنى التشريفات الرئيس بالجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، وكذلك الجانب التثقيفي الدوائي. كما شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.

يُشار إلى ما حققه طلاب كلية الصيدلة بجامعة الطائف من نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
12:14 AM

جامعة الطائف وشركة "فايزر" توقعان اتفاقية تعاون بينهما

لتأهيل الطلاب لدخول سوق العمل واقتحام مجال صناعة الدواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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بحضور رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، وقَّع الدكتور ماجد الربيعان عميد كلية الصيدلة، اتفاقية تعاون مع شركة فايزر السعودية المتخصصة في صناعة الأدوية الطبية، وذلك في مبنى التشريفات الرئيس بالجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعريف الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل ومجال صناعة الدواء، وكذلك الجانب التثقيفي الدوائي. كما شملت الاتفاقية التعاون المستمر في مجالات البحوث المتعلقة بالأدوية وعلومها.

يُشار إلى ما حققه طلاب كلية الصيدلة بجامعة الطائف من نتائج متقدمة في اختبارات الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الصيدلة.

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