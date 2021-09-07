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الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان

في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره العماني، في مباراته الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، وتحديدًا عند السابعة مساءً. ويتنافس على صدارة المجموعة، 3 منتخبات (السعودية، عمان، أستراليا) بعد الجولة الأولى بـ3 نقاط لكل منهما، مع أفضلية المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد باللاعب علي الحسن في التشكيل الأساسي بدلًا من المصاب عبدالله عطيف.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي أمام عمان:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: علي الحسن

محور: عبدالإله المالكي

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: صالح الشهري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره العماني، في مباراته الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، وتحديدًا عند السابعة مساءً. ويتنافس على صدارة المجموعة، 3 منتخبات (السعودية، عمان، أستراليا) بعد الجولة الأولى بـ3 نقاط لكل منهما، مع أفضلية المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد باللاعب علي الحسن في التشكيل الأساسي بدلًا من المصاب عبدالله عطيف.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي أمام عمان:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: علي الحسن

محور: عبدالإله المالكي

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: صالح الشهري

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
01:44 PM

الهدف الابتعاد بالصدارة.. تشكيلة الأخضر المتوقعة أمام عمان

في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره العماني، في مباراته الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط، وتحديدًا عند السابعة مساءً. ويتنافس على صدارة المجموعة، 3 منتخبات (السعودية، عمان، أستراليا) بعد الجولة الأولى بـ3 نقاط لكل منهما، مع أفضلية المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد باللاعب علي الحسن في التشكيل الأساسي بدلًا من المصاب عبدالله عطيف.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب السعودي أمام عمان:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

قلب دفاع: عبدالله مادو

قلب دفاع: عبدالإله العمري

ظهير أيمن: سلطان الغنام

محور: علي الحسن

محور: عبدالإله المالكي

وسط: سلمان الفرج

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: صالح الشهري

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