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"المعلمي" يلتقي وزير خارجية جمهورية غينيا

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم افتراضياً، وزير خارجية جمهورية غينيا مامادي توري؛ حيث تستعد غينيا لتولي رئاسة مجموعة الـ 77 والصين العام المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة أولويات جمهورية غينيا خلال رئاستها أكبر مجموعة اقتصادية وهي مجموعة 77 والصين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي وزير خارجية جمهورية غينيا
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم افتراضياً، وزير خارجية جمهورية غينيا مامادي توري؛ حيث تستعد غينيا لتولي رئاسة مجموعة الـ 77 والصين العام المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة أولويات جمهورية غينيا خلال رئاستها أكبر مجموعة اقتصادية وهي مجموعة 77 والصين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:17 PM

"المعلمي" يلتقي وزير خارجية جمهورية غينيا

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم افتراضياً، وزير خارجية جمهورية غينيا مامادي توري؛ حيث تستعد غينيا لتولي رئاسة مجموعة الـ 77 والصين العام المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة أولويات جمهورية غينيا خلال رئاستها أكبر مجموعة اقتصادية وهي مجموعة 77 والصين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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