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شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

"الزهراني": توجيه بتقديم فعاليات مجتمعية تبث روح العمل التطوعي

احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، باليوم العالمي للتطوع 2020.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن الاحتفال بهذه المناسبة بدأ بتكريم عدد من المتطوعين والمتطوعات ببهو إدارة الفرع بوسام "رائد التطوع" وشهادات شكر وتقدير.

وأضاف: "المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي أكد أن فرع الهيئة يهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع إلى تقدير المتطوعين في الهيئة وتكريمهم وتقديم عدد من البرامج والفعاليات المجتمعية التي تسهم في غرس ثقافة التطوع وبث روح العمل التطوعي وتنميته في أفراد المجتمع".

هيئة الهلال الأحمر السعودي الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين
سبق

احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، باليوم العالمي للتطوع 2020.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن الاحتفال بهذه المناسبة بدأ بتكريم عدد من المتطوعين والمتطوعات ببهو إدارة الفرع بوسام "رائد التطوع" وشهادات شكر وتقدير.

وأضاف: "المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي أكد أن فرع الهيئة يهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع إلى تقدير المتطوعين في الهيئة وتكريمهم وتقديم عدد من البرامج والفعاليات المجتمعية التي تسهم في غرس ثقافة التطوع وبث روح العمل التطوعي وتنميته في أفراد المجتمع".

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:54 PM

شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين

"الزهراني": توجيه بتقديم فعاليات مجتمعية تبث روح العمل التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، باليوم العالمي للتطوع 2020.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، إن الاحتفال بهذه المناسبة بدأ بتكريم عدد من المتطوعين والمتطوعات ببهو إدارة الفرع بوسام "رائد التطوع" وشهادات شكر وتقدير.

وأضاف: "المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي أكد أن فرع الهيئة يهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع إلى تقدير المتطوعين في الهيئة وتكريمهم وتقديم عدد من البرامج والفعاليات المجتمعية التي تسهم في غرس ثقافة التطوع وبث روح العمل التطوعي وتنميته في أفراد المجتمع".

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