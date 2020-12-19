حصل الدكتور فهد بن علي الطيار، أستاذ علم الاجتماع والجريمة، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية على المرتبة السابعة والثلاثين في العالم العربي؛ ضمن أكثر من (152000) في الاستشهاد العلمي، حسب تقرير معامل التأثير والاستشهادات العلمية العربية (Arcif)، وبناءً على التقرير السنوي 2020 للمرجعية العربية البحثية والعلمية.

الطيار يحصل على المرتبة "٣٧" في العالم العربي في الاستشهاد العلمي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-19 حصل الدكتور فهد بن علي الطيار، أستاذ علم الاجتماع والجريمة، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية على المرتبة السابعة والثلاثين في العالم العربي؛ ضمن أكثر من (152000) في الاستشهاد العلمي، حسب تقرير معامل التأثير والاستشهادات العلمية العربية (Arcif)، وبناءً على التقرير السنوي 2020 للمرجعية العربية البحثية والعلمية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442 06:09 PM

الطيار يحصل على المرتبة "٣٧" في العالم العربي في الاستشهاد العلمي





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حصل الدكتور فهد بن علي الطيار، أستاذ علم الاجتماع والجريمة، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية على المرتبة السابعة والثلاثين في العالم العربي؛ ضمن أكثر من (152000) في الاستشهاد العلمي، حسب تقرير معامل التأثير والاستشهادات العلمية العربية (Arcif)، وبناءً على التقرير السنوي 2020 للمرجعية العربية البحثية والعلمية.