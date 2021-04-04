النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً

شدد على أهمية تطبيقها على أرض الواقع

ذكر رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، اليوم (الأحد) أن تدريبات "نسور النيل2" المشتركة مع الجيش المصري، بقاعدة مروي الجوية شمالي البلاد، لا تستهدف بلداً معيناً.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "الحسين" خلال حديثه في ختام التدريب، أن تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكامل الأمن القوميّ لهما.

وأثنى رئيس الأركان السوداني على المستوى العالي والمتطور للنسخة الثانية لنسور النيل.

وشدد على أهمية تنظيم دورات معايشة لهذه التدريبات، لتطبيق التدريبات على أرض الواقع حماية لأمن البلدين.

وشملت التدريبات التي شاركت فيها عناصر من القوات الجوية السودانية والمصرية وقوات الصاعقة من البلدين: إجراءات التلقين، وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام بجانب تمارين الإبرار الجوي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً
سبق

ذكر رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، اليوم (الأحد) أن تدريبات "نسور النيل2" المشتركة مع الجيش المصري، بقاعدة مروي الجوية شمالي البلاد، لا تستهدف بلداً معيناً.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "الحسين" خلال حديثه في ختام التدريب، أن تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكامل الأمن القوميّ لهما.

وأثنى رئيس الأركان السوداني على المستوى العالي والمتطور للنسخة الثانية لنسور النيل.

وشدد على أهمية تنظيم دورات معايشة لهذه التدريبات، لتطبيق التدريبات على أرض الواقع حماية لأمن البلدين.

وشملت التدريبات التي شاركت فيها عناصر من القوات الجوية السودانية والمصرية وقوات الصاعقة من البلدين: إجراءات التلقين، وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام بجانب تمارين الإبرار الجوي.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
09:06 PM

رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً

شدد على أهمية تطبيقها على أرض الواقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
712

ذكر رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، اليوم (الأحد) أن تدريبات "نسور النيل2" المشتركة مع الجيش المصري، بقاعدة مروي الجوية شمالي البلاد، لا تستهدف بلداً معيناً.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "الحسين" خلال حديثه في ختام التدريب، أن تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكامل الأمن القوميّ لهما.

وأثنى رئيس الأركان السوداني على المستوى العالي والمتطور للنسخة الثانية لنسور النيل.

وشدد على أهمية تنظيم دورات معايشة لهذه التدريبات، لتطبيق التدريبات على أرض الواقع حماية لأمن البلدين.

وشملت التدريبات التي شاركت فيها عناصر من القوات الجوية السودانية والمصرية وقوات الصاعقة من البلدين: إجراءات التلقين، وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام بجانب تمارين الإبرار الجوي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,981
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة