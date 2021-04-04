رئيس الأركان السوداني: التدريبات مع الجيش المصري لا تستهدف بلداً معيناً

شدد على أهمية تطبيقها على أرض الواقع

ذكر رئيس الأركان السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، اليوم (الأحد) أن تدريبات "نسور النيل2" المشتركة مع الجيش المصري، بقاعدة مروي الجوية شمالي البلاد، لا تستهدف بلداً معيناً.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "الحسين" خلال حديثه في ختام التدريب، أن تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكامل الأمن القوميّ لهما.

وأثنى رئيس الأركان السوداني على المستوى العالي والمتطور للنسخة الثانية لنسور النيل.

وشدد على أهمية تنظيم دورات معايشة لهذه التدريبات، لتطبيق التدريبات على أرض الواقع حماية لأمن البلدين.

وشملت التدريبات التي شاركت فيها عناصر من القوات الجوية السودانية والمصرية وقوات الصاعقة من البلدين: إجراءات التلقين، وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام بجانب تمارين الإبرار الجوي.