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بينهم حافلة طالبات.. تَصادم خماسي يخلّف حالتيْ وفاة وعدة إصابات بالطائف

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.. والجهات الأمنية والإسعافية تُباشر الموقع

تُباشر الجهات المعنية والإسعافية حاليًا، حادث تَصَادم لخمس مركبات بقرى الزوران بمحافظة الطائف؛ منها حافلة نقل طالبات جامعة الطائف؛ مما تَسَبّب في وفاة شخصين وإصابة عدد من الطالبات، تراوحت إصابتهن بين الخفيفة والمتوسطة.

وساهم عدم ازدواجية الطريق والتجاوز الخاطئ في وقوع الحادث.

وسوف توافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر لاحقًا.

طالبات حادث تصادم جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينهم حافلة طالبات.. تَصادم خماسي يخلّف حالتيْ وفاة وعدة إصابات بالطائف
سبق

تُباشر الجهات المعنية والإسعافية حاليًا، حادث تَصَادم لخمس مركبات بقرى الزوران بمحافظة الطائف؛ منها حافلة نقل طالبات جامعة الطائف؛ مما تَسَبّب في وفاة شخصين وإصابة عدد من الطالبات، تراوحت إصابتهن بين الخفيفة والمتوسطة.

وساهم عدم ازدواجية الطريق والتجاوز الخاطئ في وقوع الحادث.

وسوف توافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر لاحقًا.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:19 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:25 AM

بينهم حافلة طالبات.. تَصادم خماسي يخلّف حالتيْ وفاة وعدة إصابات بالطائف

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.. والجهات الأمنية والإسعافية تُباشر الموقع

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
5
4,936

تُباشر الجهات المعنية والإسعافية حاليًا، حادث تَصَادم لخمس مركبات بقرى الزوران بمحافظة الطائف؛ منها حافلة نقل طالبات جامعة الطائف؛ مما تَسَبّب في وفاة شخصين وإصابة عدد من الطالبات، تراوحت إصابتهن بين الخفيفة والمتوسطة.

وساهم عدم ازدواجية الطريق والتجاوز الخاطئ في وقوع الحادث.

وسوف توافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر لاحقًا.

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