أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546549 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535531 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8661 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2357 والحالات الحرجة 343 حالة.
"الصحة": تسجيل 70 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 81 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546549 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535531 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8661 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2357 والحالات الحرجة 343 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546549 حالة.
"الصحة": تسجيل 70 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 81 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546549 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535531 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8661 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2357 والحالات الحرجة 343 حالة.