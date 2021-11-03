إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعم
إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اعلان
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعمعبدالله البرقاوي سبق 2021-11-03
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
10:22 AM
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعم
إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,943
38 مليار ..
23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..
30 يناير
15,150
قرداحي.. وقصة الذئب
ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"
مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات
حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!
ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء
علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟
عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي
عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟
عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا
بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي
مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء
علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم
حسن آل عمير