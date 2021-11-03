النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعم

إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعم
سبق

إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
10:22 AM

النيابة العامة تباشر التحقيق مع المعتدين على عمالة المطعم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
10,187

إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,150

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة