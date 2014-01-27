الشرطة البريطانية تحرّك وحدة لتفكيك القنابل للتعامل مع طرد مشبوه في ويلز

إخلاء جزئي لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا"

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن الشرطة أرسلت وحدة لتفكيك القنابل إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وبيّنت "بي بي سي" أن شركة "ووكهارد تي"، شريكة "أسترازينيكا" في التصنيع، تلقّت طرداً مشبوهاً، وعمدت عناصر الشرطة إلى إخلاء الموظفين والعاملين جزئيّاً، وفقاً لـ"رويترز".

ومن جهتها أشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع حادثة مستمرة في المبنى.