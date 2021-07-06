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عمرها 43 عامًا .. السعودية تملك أقدم وأندر طائرة في العالم

قامت بأول رحلة في أغسطس 1978 قبل تسليمها للمملكة في 1979

تملك الخطوط الجوية السعودية واحدة من أقدم وأندر الطائرات في العالم من طراز بوينج 747، وفقًا لموقع "Simply Flying " المتخصص في شؤون الطيران.

ووفقًا للموقع أن الطائرة يبلغ عمرها 43 عامًا، مشيرًا إلى أن السعودية طلبت الطائرة في 1977، وقامت بأول رحلة لها في 28 أغسطس 1978 قبل تسليمها للسعودية في 11 يوليو 1979 مسجلة باسم HZ-HM1.

وأشار التقرير إلى أن طائرة بوينج 747 نادرة بشكل متزايد اليوم، ولاسيما النسخ القديمة من هذه الطائرة.


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عمرها 43 عامًا .. السعودية تملك أقدم وأندر طائرة في العالم
سبق

تملك الخطوط الجوية السعودية واحدة من أقدم وأندر الطائرات في العالم من طراز بوينج 747، وفقًا لموقع "Simply Flying " المتخصص في شؤون الطيران.

ووفقًا للموقع أن الطائرة يبلغ عمرها 43 عامًا، مشيرًا إلى أن السعودية طلبت الطائرة في 1977، وقامت بأول رحلة لها في 28 أغسطس 1978 قبل تسليمها للسعودية في 11 يوليو 1979 مسجلة باسم HZ-HM1.

وأشار التقرير إلى أن طائرة بوينج 747 نادرة بشكل متزايد اليوم، ولاسيما النسخ القديمة من هذه الطائرة.


06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
11:05 PM

عمرها 43 عامًا .. السعودية تملك أقدم وأندر طائرة في العالم

قامت بأول رحلة في أغسطس 1978 قبل تسليمها للمملكة في 1979

A A A
خالد علي - الرياض
7
16,227

تملك الخطوط الجوية السعودية واحدة من أقدم وأندر الطائرات في العالم من طراز بوينج 747، وفقًا لموقع "Simply Flying " المتخصص في شؤون الطيران.

ووفقًا للموقع أن الطائرة يبلغ عمرها 43 عامًا، مشيرًا إلى أن السعودية طلبت الطائرة في 1977، وقامت بأول رحلة لها في 28 أغسطس 1978 قبل تسليمها للسعودية في 11 يوليو 1979 مسجلة باسم HZ-HM1.

وأشار التقرير إلى أن طائرة بوينج 747 نادرة بشكل متزايد اليوم، ولاسيما النسخ القديمة من هذه الطائرة.


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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

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12,979
2.5 مليار ..

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