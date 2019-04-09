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الجيش السوداني يعلن: متمسكون بالبشير

أكّد أنه لم ولن يتحاور مع أيّ قوى سياسية

قالت قيادة الجيش السوداني، اليوم، إنها لم ولن تتحاور مع أيّ قوى سياسية في البلاد، مؤكدةً تمسكها بالرئيس عمر البشير؛ قائداً أعلى للقوات المسلحة.

وأكّدت القيادة بعد اجتماع مع البشير؛ رفضها التعامل بعنف مع المتظاهرين، لافتةً إلى أن فض التظاهرات يتم بالوسائل السلمية فقط، ونرفض بشكلٍ قاطعٍ التعامل بعنفٍ مع المتظاهرين.

وكانت إخبارية "سكاي نيوز" قد أفادت بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وقال تجمع المهنيين المعارض، إن القوات المهاجمة للاعتصام استخدمت الرصاص والسلاح الثقيل والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، وإنه تمّ التصدّي لها من القوات المسلحة التي فتحت كذلك بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين.

وأشار إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع في منطقة الاعتصام، مضيفاً أن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصرّوا على البقاء في مواقعهم.

وذكرت مصادر من داخل الاعتصام أن قوات الأمن هاجمت الاعتصام، وأن قوات الجيش تسمح للمعتصمين بدخول مقر القوات المسلحة للاحتماء به.

وكانت مصادر سودانية قد قالت إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين.

من جهته، دعا تجمع المهنيين المعارض، أنصاره، إلى الاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام.

يأتي هذا متزامناً مع بيانٍ أصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماعٍ برئاسة الرئيس عمر البشير؛ أكدت فيه ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة قضايا البلاد كافة.

وأكّدت الهيئة في اجتماعها، مساء الإثنين بكامل عضويتها، ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش السوداني يعلن: متمسكون بالبشير
سبق

قالت قيادة الجيش السوداني، اليوم، إنها لم ولن تتحاور مع أيّ قوى سياسية في البلاد، مؤكدةً تمسكها بالرئيس عمر البشير؛ قائداً أعلى للقوات المسلحة.

وأكّدت القيادة بعد اجتماع مع البشير؛ رفضها التعامل بعنف مع المتظاهرين، لافتةً إلى أن فض التظاهرات يتم بالوسائل السلمية فقط، ونرفض بشكلٍ قاطعٍ التعامل بعنفٍ مع المتظاهرين.

وكانت إخبارية "سكاي نيوز" قد أفادت بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وقال تجمع المهنيين المعارض، إن القوات المهاجمة للاعتصام استخدمت الرصاص والسلاح الثقيل والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، وإنه تمّ التصدّي لها من القوات المسلحة التي فتحت كذلك بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين.

وأشار إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع في منطقة الاعتصام، مضيفاً أن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصرّوا على البقاء في مواقعهم.

وذكرت مصادر من داخل الاعتصام أن قوات الأمن هاجمت الاعتصام، وأن قوات الجيش تسمح للمعتصمين بدخول مقر القوات المسلحة للاحتماء به.

وكانت مصادر سودانية قد قالت إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين.

من جهته، دعا تجمع المهنيين المعارض، أنصاره، إلى الاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام.

يأتي هذا متزامناً مع بيانٍ أصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماعٍ برئاسة الرئيس عمر البشير؛ أكدت فيه ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة قضايا البلاد كافة.

وأكّدت الهيئة في اجتماعها، مساء الإثنين بكامل عضويتها، ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:24 AM

الجيش السوداني يعلن: متمسكون بالبشير

أكّد أنه لم ولن يتحاور مع أيّ قوى سياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قيادة الجيش السوداني، اليوم، إنها لم ولن تتحاور مع أيّ قوى سياسية في البلاد، مؤكدةً تمسكها بالرئيس عمر البشير؛ قائداً أعلى للقوات المسلحة.

وأكّدت القيادة بعد اجتماع مع البشير؛ رفضها التعامل بعنف مع المتظاهرين، لافتةً إلى أن فض التظاهرات يتم بالوسائل السلمية فقط، ونرفض بشكلٍ قاطعٍ التعامل بعنفٍ مع المتظاهرين.

وكانت إخبارية "سكاي نيوز" قد أفادت بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وقال تجمع المهنيين المعارض، إن القوات المهاجمة للاعتصام استخدمت الرصاص والسلاح الثقيل والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، وإنه تمّ التصدّي لها من القوات المسلحة التي فتحت كذلك بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين.

وأشار إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع في منطقة الاعتصام، مضيفاً أن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصرّوا على البقاء في مواقعهم.

وذكرت مصادر من داخل الاعتصام أن قوات الأمن هاجمت الاعتصام، وأن قوات الجيش تسمح للمعتصمين بدخول مقر القوات المسلحة للاحتماء به.

وكانت مصادر سودانية قد قالت إن السلطات تنوي فض الاعتصام أمام قيادة الجيش والعمل على حفظ أرواح المواطنين.

من جهته، دعا تجمع المهنيين المعارض، أنصاره، إلى الاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها في حال وقوع هجوم على الاعتصام.

يأتي هذا متزامناً مع بيانٍ أصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان بعد اجتماعٍ برئاسة الرئيس عمر البشير؛ أكدت فيه ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة قضايا البلاد كافة.

وأكّدت الهيئة في اجتماعها، مساء الإثنين بكامل عضويتها، ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

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