النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يتم إطلاقهما قريبًا.. وترسمان توجُّه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة

ولي العهد يعلن مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

بالصور .. "الشرقية" تطفئ ١٦٠٠ عمود إنارة في "ساعة الأرض"

"الأمانة" تشدد على أهمية الاهتمام بالبيئة

شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم، في فعالية ساعة الأرض العالمية، حيث تم إطفاء عدد ١٦٦٠ عمود إنارة في كلٍ من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساءً، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة ومن باب مسؤوليتها في المحافظة على البيئة شاركت في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.

وأضاف أن الأمانة قامت بإطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في حاضرة الدمام، وبقية المحافظات وذلك بإشراف الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة، إذ تم إطفاء ٣٨٠ عمود إنارة في طريق الملك عبد الله بالدمام، و٤١٠ عمدان في طريق الخليج العربي و٣٦٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد في الدمام، فيما تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في محافظة الخبر عبر إطفاء ١٠٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد بن عبد العزيز من منطقة الفوازية إلى جسر الملك فهد، و١٠٠ عمود إنارة في طريق الكورنيش الجنوبي، إضافة إلى إطفاء ٩٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من دوار المانع إلى طريق القشلة في الخبر.

وأشار إلى أنه تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في مدينة الظهران من خلال إطفاء ٧٠ عمود إنارة في طريق أبو عبيدة بن الجراح وإطفاء ١٥٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من جسر القشلة إلى جسر شرطة الظهران.

وأكد أن الإطفاء تم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مبينًا أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.

وأوضح "الصفيان" أن كل البلديات قد شاركت في هذا الحدث العالمي وذلك عن طريق إطفاء إنارة عددٍ من الشوارع لمدة ساعة، وذلك بهدف حث المجتمعات بالاهتمام بالبيئة وترشيد في استخدام الطاقة.

وأضاف أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة «ساعة واحدة» عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتشديد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

ساعة الأرض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. "الشرقية" تطفئ ١٦٠٠ عمود إنارة في "ساعة الأرض"
سبق

شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم، في فعالية ساعة الأرض العالمية، حيث تم إطفاء عدد ١٦٦٠ عمود إنارة في كلٍ من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساءً، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة ومن باب مسؤوليتها في المحافظة على البيئة شاركت في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.

وأضاف أن الأمانة قامت بإطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في حاضرة الدمام، وبقية المحافظات وذلك بإشراف الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة، إذ تم إطفاء ٣٨٠ عمود إنارة في طريق الملك عبد الله بالدمام، و٤١٠ عمدان في طريق الخليج العربي و٣٦٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد في الدمام، فيما تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في محافظة الخبر عبر إطفاء ١٠٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد بن عبد العزيز من منطقة الفوازية إلى جسر الملك فهد، و١٠٠ عمود إنارة في طريق الكورنيش الجنوبي، إضافة إلى إطفاء ٩٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من دوار المانع إلى طريق القشلة في الخبر.

وأشار إلى أنه تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في مدينة الظهران من خلال إطفاء ٧٠ عمود إنارة في طريق أبو عبيدة بن الجراح وإطفاء ١٥٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من جسر القشلة إلى جسر شرطة الظهران.

وأكد أن الإطفاء تم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مبينًا أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.

وأوضح "الصفيان" أن كل البلديات قد شاركت في هذا الحدث العالمي وذلك عن طريق إطفاء إنارة عددٍ من الشوارع لمدة ساعة، وذلك بهدف حث المجتمعات بالاهتمام بالبيئة وترشيد في استخدام الطاقة.

وأضاف أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة «ساعة واحدة» عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتشديد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
10:20 PM

بالصور .. "الشرقية" تطفئ ١٦٠٠ عمود إنارة في "ساعة الأرض"

"الأمانة" تشدد على أهمية الاهتمام بالبيئة

A A A
حامد العلي - الدمام
0
936

شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء اليوم، في فعالية ساعة الأرض العالمية، حيث تم إطفاء عدد ١٦٦٠ عمود إنارة في كلٍ من الدمام والخبر والظهران، لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساءً، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة ومن باب مسؤوليتها في المحافظة على البيئة شاركت في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، بهدف حث المجتمعات على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.

وأضاف أن الأمانة قامت بإطفاء عدد كبير من أعمدة الإنارة في حاضرة الدمام، وبقية المحافظات وذلك بإشراف الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة، إذ تم إطفاء ٣٨٠ عمود إنارة في طريق الملك عبد الله بالدمام، و٤١٠ عمدان في طريق الخليج العربي و٣٦٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد في الدمام، فيما تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في محافظة الخبر عبر إطفاء ١٠٠ عمود إنارة في طريق الملك فهد بن عبد العزيز من منطقة الفوازية إلى جسر الملك فهد، و١٠٠ عمود إنارة في طريق الكورنيش الجنوبي، إضافة إلى إطفاء ٩٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من دوار المانع إلى طريق القشلة في الخبر.

وأشار إلى أنه تم إطفاء عددٍ من أعمدة الإنارة في مدينة الظهران من خلال إطفاء ٧٠ عمود إنارة في طريق أبو عبيدة بن الجراح وإطفاء ١٥٠ عمود إنارة في طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز من جسر القشلة إلى جسر شرطة الظهران.

وأكد أن الإطفاء تم بشكل آلي من خلال قطاع الترشيد الإلكتروني في الأمانة، مبينًا أن الأمانة اتخذت مجموعة إجراءات متكاملة لترشيد الكهرباء المستهلكة بالمرافق العامة، حيث تم وضع خطة لإنارة الشوارع بأنحاء المدينة بتطبيق أحدث التصاميم الهندسية التي تتناسب مع سياسة الترشيد.

وأوضح "الصفيان" أن كل البلديات قد شاركت في هذا الحدث العالمي وذلك عن طريق إطفاء إنارة عددٍ من الشوارع لمدة ساعة، وذلك بهدف حث المجتمعات بالاهتمام بالبيئة وترشيد في استخدام الطاقة.

وأضاف أن ساعة الأرض يشارك فيها الكثير من الدول والمدن العالمية، حيث يتم إطفاء الأضواء لمدة «ساعة واحدة» عن أهم المباني والميادين والشوارع، وذلك للتشديد على الدعوة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة وتشكل مخاطر عدة على البيئة في كوكب الأرض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,621
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,625
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,854

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة