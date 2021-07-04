"الصاعدي" إلى الثانية عشرة بفرع وزارة البيئة بمنطقة مكة

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة البيئة، قراراً بترقية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وعبر "الصاعدي" عن سعادته بهذه الثقة، راجياً من الله -العلي القدير- أن تكون خير دافع لبذل المزيد من الجهد، لما فيه خدمة الدين، والمليك والوطن.